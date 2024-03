VOC-replica de Halve Maen vertrekt na 9 jaar uit Noord-Holland

In 2015 komt het schip vanuit de Verenigde Staten, waar het gebouwd is, naar Nederland. Het is een replica van de Halve Maen waarmee Henry Hudson 400 jaar geleden op zoek ging naar een nieuwe route naar de Oost. In IJmuiden wordt het schip dan op spectaculaire wijze te water gelaten.

100.000 bezoekers in vijf jaar tijd in Hoorn

Na deelname aan Sail Amsterdam, gaat het schip naar Hoorn. Vijf jaar lang zal het de ligplaats zijn en zo'n 100.000 bezoekers ontvangen. Maar politiek is de Halve Maen omstreden. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt de kosten te hoog, waardoor het schip moet vertrekken. Tot verdriet van onder meer vrijwilliger Theo. "Het is mijn derde kind en ik ga het enorm missen", vertelt hij geëmotioneerd.

Extra pijnlijk is dat door corona een groots vertrek niet mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de aankomst bij de nieuwe thuishaven: Volendam. Toenmalig wethouder Hans Schütt is desondanks enorm blij met de komst van de Halve Maen. "Het is een lichtpuntje in donkere dagen."

Schip moet ook weg uit Volendam

Maar drie jaar later worden vrijwilligers van de VOC-replica volledig verrast, dat ze weg moeten uit Volendam. Volgens de gemeente is het namelijk niet toegestaan om een schip permanent in de haven te laten liggen.

Tekst gaat verder onder de foto.