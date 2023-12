VOC-schip de Halve Maen naar Medemblik? Als het aan de politiek ligt wel

Dat laat het CDA desgevraagd aan NH weten. Samen met bedenker GemeenteBelangen (GB) en D66 wordt er aankomende donderdag een motie ingediend die het college gaat oproepen om dit te bewerkstelligen.

Volgens de lokale partijen kan het toerisme in Medemblik 'een extra impuls' gebruiken, door het schip een vaste ligplaats te geven aan de steiger van de Oosterhaven bij Kasteel Radboud.

"De Halve Maen is een bewezen toeristische trekpleister waar musea, het erfgoed, de middenstand, horeca, de stoomtram Hoorn-Medemblik en de havens in Medemblik van zullen profiteren", aldus raadslid Roel Braaksma (GB). Ook past het schip volgens hem bij de historie van de stad.

Zwervend bestaan

Komt er hiermee een einde aan het 'zwervend' bestaan van de Halve Maen? Sinds 2015 heeft het schip al wat plekken in de provincie aangedaan. Het blijkt moeilijk om een vast stekje te vinden voor de historische replica.

In Hoorn was destijds het plaatje met kosten en baten niet houdbaar, en gemeente Edam-Volendam wilde de replica geen vaste plek geven. Nu ligt het schip sinds begin april in de oude haven van Enkhuizen.

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Halve Maen moet in de komende maanden een besluit nemen over een ligplaats in 2024. Als het aan de politiek in Medemblik ligt, verwelkomt het gemeentebestuur het schip het gehele jaar in de havenstad. "Met als optie om de ligplaats met enkele jaren te verlengen", stelt Co Vlaar van D66.