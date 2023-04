Replica de Halve Maen in Enkhuizen aangekomen: 'Bijzonder dat het hier gebeurt!'

De replica van het VOC-schip Halve Maen is, na drie jaar in Volendam te hebben gelegen, vandaag aangekomen in Enkhuizen. Het schip is rond 12.30 uur voor de kust van de havenstad binnengevaren, waarbij saluutschoten zijn afgevuurd. Daarna kwam het schip onder begeleiding van de KNRM de Oude Haven binnen. De aankomst van de Halve Maen is vanaf 12.20 uur hier en op het televisiekanaal van WEEFF te zien.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Afgelopen week maakte de gemeente Enkhuizen bekend dat het schip het komende vaarseizoen in de havenstad aanmeert, aan De Dijk. "Wij zijn verheugd dat Stichting Vrienden van de Halve Maen onze gemeente heeft benaderd voor een ligplaats. De Halve Maen is een waardevolle aanvulling op de rijke geschiedenis van Enkhuizen", aldus wethouder Jan Franx.

Het is niet de eerste keer dat Enkhuizen de eer krijgt. Het schip heeft in 2016 en 2018 ook al voor een korte tijd in de haven van Enkhuizen gelegen. Toen was het schip op reis langs Nederlandse VOC-steden zoals Amsterdam, Middelburg, Delft en Rotterdam.

Toch niet in Hoorn

Tot voor kort leek het erop dat het schip misschien zou uitwijken naar Hoorn. Het gemeentelijke bestuur had de VOC-replica daar graag verwelkomd. "We hebben er ook goede gesprekken over gehad, maar er is uiteindelijk gekozen voor Enkhuizen. We dragen het schip een warm hart toe en hopen dat ze een goed plekje krijgt in Enkhuizen", reageert de gemeente op het besluit.

Toeschouwers die naar de kade in Enkhuizen waren gekomen genoten van het schouwspel. "Fantastisch", vertelt een van hen zichtbaar onder de indruk. "Mooi, dat het hier gebeurt in Enkhuizen is wel heel bijzonder."

De replica van de Oost-Indiëvaarder zal het hele vaarseizoen in de oude haven te bewonderen zijn en is vanaf 7 april open voor publiek.