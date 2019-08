Vrijwilliger Theo in tranen om vertrek VOC-Schip Halve Maen: "Het is mijn derde kind"

HOORN - De geruchten dat VOC-schip De Halve Maen vertrekt uit Hoorn, hingen al een tijdje in de lucht. Maar afgelopen weekend werden de vrijwilligers ingelicht over het definitieve vertrek. En dat hakte er behoorlijk in bij Theo Vink. "Het is mijn derde kind en ik ga het enorm missen."

De gemeente Hoorn vindt het behoud van het schip De Halve Maen te duur en daarom vertrekt het schip na vijf jaar uit de haven van Oostereiland. Het schip is eigendom van een Amerikaan. Wat er precies mee gaat gebeuren is nog niet bekend, behalve dat het weg gaat uit Hoorn.

Doodzonde

De bevlogen Theo vindt het doodzonde. "Het is zo'n prachtig schip en zo ontzettend jammer dat dit gaat verdwijnen hier. Het is onderdeel van de geschiedenis van de Gouden Eeuw en dus ook van Hoorn", vertelt hij.

Theo is een liefhebber van schepen en geschiedenis. Aangezien hij ook een woordje Duits spreekt, was de som voor hem snel gemaakt toen hij de vacature voor vrijwilliger bij De Halve Maen las, een aantal jaar geleden.

Hij weet inmiddels alles over het schip en vertelt dan ook honderduit over de geschiedenis. "Als mensen alleen maar ja knikken, dan heb je het niet goed gedaan. Ik probeer altijd interactie te krijgen met de mensen. Door ze dingen te vragen en leuke weetjes te vertellen."

Theo gaat de komende maanden nog volop genieten van alle rondleidingen en vaartochten die nog gaan komen. En wat er daarna gaat gebeuren, weet hij nog niet precies. "Misschien kan ik als stadsgids voor Hoorn aan de slag. Daar ga ik voor. Maar De Halve Maen ga ik echt missen. En vooral in de eerste weken zal ik daar wel een traan om laten."

De Have Maen is tot eind april open voor publiek.