Halve Maen kan terugkomen naar Hoorn: gemeente biedt ligplaats aan

Het schip vertrok aan het begin van de coronacrisis, met een stil afscheid vanuit de Hoornse haven. Er was geen budget meer om het schip te houden, ook al trok het in die vijf jaar tijd dat het in Hoorn lag meer dan 100.000 bezoekers. De nieuwe tijdelijke ligplaats werd Volendam, maar daar gaat het schip per 1 april weg.

In december vorig jaar gaf de gemeenteraad het Hoornse college opdracht om te onderzoeken of de Halve Maen - budgetneutraal - definitief terug kan komen naar Hoorn. Daar is nog geen zekerheid over en wordt verder onderzocht. "Wanneer de terugkeer van de Halve Maen de gemeente Hoorn geld kost, moet daar hetzelfde bedrag aan inkomsten voor de gemeente Hoorn tegenover staan", schrijft het college.