Eenzaam afscheid VOC-replica de Halve Maen

HOORN - Het had een afscheidsfeest moeten worden met honderden mensen langs de kade. Maar in plaats daarvan verliet museumschip d e Halve Maen vanmorgen eenzaam de haven van Hoorn. Na 5 jaar neemt het schip definitief afscheid van de stad.

"Het voelt wel een beetje als een nachtkaars die uitgaat", aldus directeur Ad Geerdink van het Westfries Museum. Door de coronacrisis werden mensen opgeroepen niet aan wal te komen kijken. In plaats daarvan konden mensen via een livestream toch het afscheid volgen. Al snel waren er honderden kijkers die zagen hoe het 17-e eeuwse schip met veel kanongebulder de haven verliet.

"Gemengde gevoelens. We hebben heel veel meegemaakt met een mooie ploeg vrijwilligers", vertelt Ruud Willemse, die jarenlang coördinator en gids was bij de Halve Maen. Ook schipper Bram Nijenhuis gaat het schip missen. Eveneens had hij gehoopt op een ander afscheid. "Ik had graag met alle bemanning de kroeg in gegaan gister en hier, net als met de aankomst, met honderen mensen gestaan. Maar dat gaat helaas niet."

Ruim 100.000 bezoekers gehad

De Halve Maen had dé trekpleister van Hoorn moeten zijn als stad van de Gouden Eeuw. Maar wegens te hoge kosten, besloot de Hoornse raad dat het schip moest vertrekken. Sinds 2015 hebben ruim 100.000 bezoekers het museumschip bezocht. "We hebben een VOC-tour gemaakt langs verschillende steden, iedere vrijdagavond vaarden we met publiek en ook het koningspaar heeft de Halve Maen bezocht", blikt een troste museumdirecteur Ad Geerdink terug.

Het komende half jaar zal de Halve Maen in ieder geval nog in Nederland zijn. En, zoals het er nu naar uitziet, meevaren met Sail Amsterdam in augustus.