VOC-Schip de Halve Maen vaart uit van Hoorn richting Rotterdam

HOORN - VOC-Schip de Halve Maen vaart volgend jaar maart eerst kort uit naar Lelystad en dan door naar de Delfshaven in Rotterdam. Het schip blijft sowieso een paar maanden liggen in de havenstad, waarna het half augustus meedoet aan Sail Amsterdam. Het is nog niet bekend waar het daarna naartoe gaat.

Het VOC-Schip zal voorlopig dus nog niet uitvaren naar zijn oorspronkelijke eigenaar in Amerika, maar nog even in Nederland blijven. Het schip lag al sinds mei 2015 in de haven van Hoorn, dankzij een bruikleenovereenkomst tussen het New Netherland Museum en het Westfries Museum. Het Westfries Museum zorgde de afgelopen jaren voor het reilen en zeilen rondom de Halve Maen in Hoorn.

Vele bezoekers

In de bijna vijf jaar dat het schip nu in de haven van Hoorn ligt, hebben meer dan 100.000 bezoekers 'hens aan dek' geroepen en genoten van dit drijvende stuk geschiedenis in de West-Friese stad. Verdriet was er daarom alom, toen de gemeenteraad besloot dat het te duur was om de boot in de stad 'te houden'.

Dit viel niet bij iedereen in goede aarde. Vooral niet nu Hoorn als Stad van de Gouden Eeuw door het leven gaat. Het schip bracht ook veel toeristen naar de stad, waardoor bedrijven, horeca en winkels het erg jammer vinden dat het uitvaart.

Juist door dit succes in Hoorn wilden heel veel steden het schip graag hebben. Het New Netherland Museum is daarom erg blij dat het schip nog niet teruggaat, maar in Nederland blijft en volgend jaar onder andere in Rotterdam komt te liggen. Tussen de maanden maart en mei zal de Halve Maen eerst nog naar Lelystad gaan en na Rotterdam vertrekt het schip naar Amsterdam voor het Sail evenement. Maar tot en met eind maart 2020 kunnen West-Friezen nog volop genieten van het schip in Hoorn.