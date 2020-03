VOC-schip De Halve Maen vaart Volendam binnen: "Dit lichtpuntje is bijzonder welkom"

VOLENDAM - Het had een groot spektakel moeten zijn: de aankomst van VOC-schip De Halve Maen in Volendam. Maar door de corona-crisis vielen de festiviteiten in duigen. Toch wordt de komst van het schip gezien als een 'lichtpuntje' in deze donkere tijden.

Helaas is het museumschip door de corona-crisis voorlopig niet open voor publiek, maar de voorzitter van stichting Vrienden van de Halve Maen blijft optimistisch. "We hebben vijf jaar een prachttijd gehad in Hoorn en de volgende twee maanden mogen we hier zijn", aldus Eduard van Breen.



Optimisme

Wethouder Hans Schütt van toerisme zegt ook 'ontzettend blij' te zijn met de komst van de Halve Maen. "In deze moeilijke tijden is ieder lichtpuntje bijzonder welkom. Dat is ontzettend belangrijk. We hopen dat er toch langzaam wat mensen voorbij lopen en toch wat kopen bij de lokale middenstand, want die hebben het heel erg moeilijk in deze tijd."

"Ook schepen in die tijd zeilden met slecht weer", zegt Van Breen. "Wij hopen dat we juist níet over corona gaan praten, maar over de gouden tijden van Edam en Volendam." Een vergelijkbaar schip van deze afmetingen lag namelijk in 1605 in de haven van Volendam. En destijds was het een belangrijk gebied voor de scheepsbouw. "Er is veel te vertellen", glimlacht Van Breen. "We noemen het dan ook 'een schip vol verhalen'. En laten we corona nog even niet aan boord halen!"

Webcam

Voor mensen die liever binnen blijven, is het schip via de webcam te bewonderen op de website Halve Maen.nl. "We hopen dat iedereen zo toch een beetje kan genieten van de komst van het schip. Ook ‘s avonds is het trouwens leuk om te kijken, wanneer de Halve Maen prachtig verlicht is", aldus Breen. Omdat de stichting nu flink wat entreegeld misloopt, hopen ze via hun webshop tóch nog wat inkomsten te genereren.