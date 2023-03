VOC-schip de Halve Maen komt niet naar Hoorn, maar kiest Enkhuizen als thuishaven

De gemeente Enkhuizen heeft de eer om het VOC-schip de Halve Maen komend vaarseizoen te verwelkomen. De replica van de Oost-Indiëvaarder ligt nu nog in Volendam en wordt zondag 2 april verwelkomt met saluutschoten. Het krijgt een aanmeerplek aan de Dijk in de oude haven.

Het VOC-schip de Halve Maen heeft de afgelopen vijf jaar in de haven van Hoorn gelegen, waarna het vertrok naar Volendam. Toen bekend werd dat het schip deze haven weer moest verlaten, bood de gemeente een helpende hand. Het schip kon een jaar lang gratis in de haven verblijven.

Tóch heeft het bestuur van Stichting Vrienden van de Halve Maen voor Enkhuizen gekozen. "We hadden de Halve Maen graag verwelkomd in Hoorn. We hebben er ook goede gesprekken over gehad, maar er is uiteindelijk gekozen voor Enkhuizen. We dragen het schip een warm hart toe en hopen dat ze een goed plekje krijgen in Enkhuizen", reageert de gemeente op het besluit.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Enkhuizen de eer krijgt. Het schip heeft in 2016 en 2018 ook al voor een korte tijd in de haven van Enkhuizen gelegen. De replica van de Oost-Indiëvaarder zal het hele vaarseizoen in de oude haven te bewonderen zijn en is vanaf 7 april open voor bezoekers. Het krijgt een aanmeerplek aan de Dijk, ter hoogte van de Sint Janstraat.

Het bestuur laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat de komst naar Enkhuizen, waar het schip zondag om 13.00 uur uur wordt verwacht, 'bijna voelt als een terugkeer'. "De vriendelijke ontvangst en vele mogelijkheden tot samenwerking binnen de stad hebben ons doen besluiten om Enkhuizen te benaderen."

Ook in Enkhuizen reageert men verheugd op de komst. "Wij zijn verheugd dat Stichting Vrienden van de Halve Maen onze gemeente heeft benaderd voor een ligplaats. De Halve Maen is een waardevolle aanvulling op de rijke geschiedenis van Enkhuizen", aldus wethouder Jan Franx.