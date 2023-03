Oud-vrijwillger Theo verheugd om terugkeer Halve Maen: "Ga zo weer aan de slag"

Hij heeft de 17de-eeuwse VOC-replica een paar jaar moeten missen, maar als het zover komt staat vrijwillige gids Theo Vink in de startblokken. "Ik hoop echt, dat als ik het weer zou kunnen doen, dat ik al mijn ziel en zaligheid er weer in kan gooien om het verhaal te vertellen."

Zijn vrijwilligerswerk stopte toen het schip vertrok. "Als ze mij zouden vragen, zou ik het zeker weer gaan doen. Want dat vond ik prachtig, aan schoolkinderen het verhaal vertellen. Vooral voor de basis- en middelbare school is het verhaal van de Halve Maen van grote waarde."

"Ik vond het echt jammer. De gemeente wilde er niks meer insteken want het is een behoorlijke uitgave. Aan de andere kant denk ik: het is een stuk cultuur wat je moet vasthouden. Zeker voor een stad als Hoorn vind ik. Het is een echte publiekstrekker."

Na vruchtbare gesprekken tussen stichting Halve Maen en het college van Hoorn, biedt de gemeente de Halve Maen per 1 april een ligplek aan in Hoorn. Maart 2020 vertrok het schip naar Volendam. Dat het vrijwilligerswerk voor Theo Vink daar ook mee ten einde kwam, heeft hij toen wel een traan om gelaten .

Gemeente Hoorn stelt een subsidie van vijfduizend euro beschikbaar om de ligplaats aan het Houten Hoofd tot eind maart 2024 mogelijk te maken. "Hij komt ook op een prachtige plek te liggen. Ik wist dat ze ermee bezig waren, omdat hij uit Volendam weg moest. Voor Hoorn is het natuurlijk veel meer een publiekstrekker dan voor Edam-Volendam. En vergeet niet dat dit jaar de Slag om de Zuiderzee wordt herdacht, dat is goed voor de reclame", zegt Theo.

Vorig jaar was hij nog even bij het schip. "Ze hebben wat dingen gemoderniseerd, zoals een modern toilet. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ik had de traditie - met een touwtje - graag in ere gehouden. Maar goed, dingen veranderen."

Verheugd

Ook al is er nog veel onduidelijk over hoe het allemaal lopen zal, Theo is verheugd. "Ik hoop echt, dat als ik het weer zou kunnen doen, dat ik al mijn ziel en zaligheid er weer in kan gooien om het verhaal te vertellen. Ik heb het gemist, uiteraard. Nu maar hopen dat het in volle glorie wordt hersteld. Het begint in ieder geval te kriebelen."

Bekijk hier de reportage die NH Nieuws maakte toen Theo vrijwilliger was op het schip: