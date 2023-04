'Zwervend' VOC-schip de Halve Maen meert na Hoorn en Volendam aan in Enkhuizen

De replica van VOC-schip de Halve Maen meert vandaag aan in Enkhuizen. Sinds 2015 heeft het schip al wat plekken aangedaan. Eerder kwam het museumschip in Hoorn en Volendam te liggen.

De replica van de Oost-Indiëvaarder wordt vandaag ontvangen met twee saluutschoten en zal komend vaarseizoen aan de Dijk in de oude haven van Enkhuizen liggen. In 2016 en 2018 heeft de Halve Maen er ook al voor een korte tijd in de haven gelegen.

Hoorn wilde het schip heel graag terug hebben en bood het schip een ligplaats aan, maar de stichting Halve Maen heeft voor Enkhuizen gekozen. De voorzitter van de stichting, Eduard van Breen, laat vanaf het schip aan NH Nieuws weten heel blij te zijn met die keuze. Hij kijkt erg uit naar het onthaal in de haven.

Te duur

Tussen 2015 en 2020 lag het museumschip, oorspronkelijk van het New Netherland Museum in New York, in Hoorn en hoorde toen bij het Westfries museum. In die 5 jaar tijd heeft het museumschip 100.000 bezoekers ontvangen. De gemeente vond het onderhoud te duur worden, waarna het schip uitvoer naar Volendam. Dat vond niet iedereen in Hoorn leuk. Bij vrijwilliger Theo Vink kwam het nieuws hard aan. "Het is mijn derde kind en ik ga het enorm missen." Des te blijer was hij toen het erop leek dat het schip terug kwam naar Hoorn, ook al was het toen nog niet 100 procent zeker.

De Halve Maen komt uit Volendam naar Enkhuizen gevaren, waar het de afgelopen 3 jaar gelegen heeft. Hoewel het schip middenin de coronatijd aankwam, werd het daar als een lichtpuntje ontvangen. Eduard van Breen was destijds blij in Volendam terecht te kunnen, om op die plek veel verhalen te kunnen vertellen. Een vergelijkbaar schip van deze afmetingen lag namelijk in 1605 in de haven.

Hoewel Sail in 2020 werd afgelast vanwege corona, dook de Halve Maen toch op, op het Amsterdamse IJ. Het voer toen terug naar Volendam nadat het op meerdere plekken had geleden.

Geen vaste plek

Het blijkt moeilijk om een vast stekje te vinden voor de historische replica. In Hoorn was het plaatje met kosten en baten niet houdbaar, en gemeente Edam-Volendam wilde de replica geen vaste plek geven. Of het schip nu wel in Enkhuizen blijft liggen is nog onduidelijk, al kan het hier voorlopig blijven. De vraag blijft wel of er toekomst is voor zo'n grote replica, dat vooralsnog van bestemming naar bestemming heeft gezwerft.