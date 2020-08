VOC-replica Halve Maen duikt op bij het IJ en zeilt naar Volendam

AMSTERDAM - VOC-replica De Halve Maen was vandaag te vinden op het IJ in Amsterdam. Niet geheel toevallig ook op de dag dat eigenlijk SAIL Amsterdam zou zijn.

Er was een bijzondere ontmoeting met het van afvalplastic gemaakte schip van Edwin ter Velde. En daarna werd koers gezet richting Volendam waar de Halve Maen vanavond hoopt aan te komen.



Het schip verliet in maart na vijf jaar Hoorn, met verder nog een onbekende bestemming. Meerdere plekken werden aangedaan, waaronder Volendam. En daar zal het de komende tijd weer te zien zijn. "We blijven in ieder geval tot 30 september. Daarna kijken we verder", legt Rob Dudock van de Halve Maen uit. Maar hoe de toekomst er op de langere termijn uitziet, is vooralsnog onduidelijk.