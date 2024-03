VOC-schip Halve Maen vertrekt na een jaar uit Enkhuizen, nieuwe ligplaats in Kampen

De replica van het VOC-schip Halve Maen vertrekt eind volgende maand uit Enkhuizen. Dat bevestigt de gemeente aan WEEFF en NH. De Halve Maen is uitgenodigd voor Sail Kampen, waar het zes jaar geleden ook een van de grote publiekstrekkers was. Daar zal het ook na het Paasweekend verblijven. "De aanwezigheid is een meerwaarde geweest voor Enkhuizen. We vinden het wel jammer dat de activiteiten rond het schip minimaal waren."

Het is niet voor het eerst dat de Halve Maen richting Sail Kampen vertrekt. In 2018 was het schip ook een van de grote publiektrekkers van het evenement. Tijdens het weekend van 29 maart tot en met maandag 1 april, voert de Halve Maen een vloot van zo'n 50 schepen aan. Vanaf het schip zullen er saluutschoten afgevuurd worden, en het vaandel op het land zal deze op eenzelfde manier beantwoorden.

Gesprekken leiden niet tot verlenging

Het vertrek van de Halve Maen betekent een definitief afscheid van de ligplaats in Enkhuizen. Sinds 2015 is er sprake van een zwervend bestaan voor het schip, waarvoor het moeilijk is een vaste stek te vinden. Zo lag het schip in de afgelopen jaren onder meer in Hoorn, Volendam en het afgelopen jaar dus in Enkhuizen.

"We hebben vorig jaar met het bestuur van de stichting afgesproken dat de Halve Maen in ieder geval één seizoen in Enkhuizen mocht blijven", licht een woordvoerder van de gemeente toe. "Er zijn gesprekken geweest om dit te verlengen. Het is aan het bestuur van de Stichting Vrienden van de Halve Maen voor welke ligplaats ze kiezen."

Tijdens de gesprekken is het vooral gegaan over hoe de stichting het verblijf in Enkhuizen heeft beleefd. "De ligplaats was zeer centraal, en het schip trok veel bekijks", zegt de woordvoerder. "Voor Enkhuizen heeft de aanwezigheid van de Halve Maen zeker een meerwaarde gehad. We vinden het wel jammer dat de activiteiten rond het schip minimaal waren. Daar hadden we meer van verwacht."

Enkhuizen wordt zeer bedankt

De stichting Vrienden van de Halve Maen zegt de gemeente Enkhuizen enorm te bedanken voor de ligplaats. "En met name wethouder Jan Franx en burgemeester Eduard van Zuijlen voor het gastvrij onthaal en verblijf gedurende het afgelopen jaar. Het is prachtig dat de recentelijke samenwerking ertoe heeft geleid dat het schip, dag en nacht, kon bijdragen aan het aanzicht van Enkhuizen. Net als in de zeventiende eeuw."

Het bestuur van stichting Vrienden van de Halve Maen bedankt daarnaast ook de docenten, scholieren, algemene bezoekers en gasten die in het afgelopen jaar aan boord kwamen van de Halve Maen. "En natuurlijk ook de bijdrage van plaatselijke vrijwilligers, havendienst, KNRM, horeca, ondernemersraden en iedereen die meehielp om het bezoek van de Halve Maen aan Enkhuizen mogelijk te maken."

Uitzwaaien en verwelkomen met saluutschoten

Het schip is tot en met zondag 24 maart in de haven aan de Dijk in Enkhuizen te bezoeken. Op 29 maart om 10.00 uur vertrekt de Halve Maen. Bij mooi weer wordt het uitgezwaaid met saluutschoten, en gaat de brug bij de Drommedaris open om de VOC-replica naar Kampen te laten vertrekken.

Hier zal het 's middags onder grote belangstelling wordt binnengehaald. De organisatie denkt ongeveer 250.000 bezoekers te verwelkomen, en waarschuwt voor parkeerdrukte.