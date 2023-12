Politiek stemt voor wens om VOC-schip de Halve Maen naar Medemblik te halen

De motie kreeg ook steun van Morgen! en de VVD, een ruime tweederde van de gemeenteraad. De motie werd gisteravond dan ook zonder problemen aangenomen.

Raadslid Roel Braaksma, dat het idee opperde, laat weten blij te zijn dat de motie breed gedragen wordt. "Hartstikke leuk", zegt hij nu. "Het levert de gemeente veel op. Het is nog afwachten of het (financieel) haalbaar is."

Ook past het schip volgens hem bij de historie van de havenstad. "In de 17e en 18e eeuw werden er in de scheepswerven op de Westereiland soortgelijke schepen gebouwd." Hij verwijst daarmee naar het Medemblikse fregat 'Huis te Warmelo', dat in 2016 voor de kust van Finland op de bodem werd gevonden.

Gemeente gaat in gesprek

Ook het college van Medemblik ziet er heil in, en zegt toe om in gesprek te gaan met Stadshavens Medemblik over de invulling van de motie. "Op basis van rol- en taakverdeling ligt de regie bij Stadshavens", zegt wethouder Jeroen Broeders. "Ze moeten hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen."

Of de beoogde ligplaats bij Kasteel Radboud gaat lukken, is nog niet duidelijk. Het gaat hier om een steiger, waar hooguit tien keer per jaar voor vijf aaneengesloten dagen een schip mag aanmeren. En dat betekent dat de omgevingsvergunning gewijzigd zal moeten worden.

Toch nog één seizoen in Enkhuizen?

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Halve Maen moet in de komende maanden een besluit nemen over een ligplaats in 2024. Het schip ligt sinds begin april in de oude haven van Enkhuizen, waar gesproken wordt over een verlengd verblijf van de Halve Maen.

"We hebben vorig jaar met het bestuur afgesproken dat de Halve Maen in ieder geval één vaarseizoen in Enkhuizen mocht blijven liggen. We zijn nog met hen in gesprek over een eventueel volgend seizoen. Het is aan het bestuur voor welke ligplaats ze kiezen", aldus een woordvoerder.

Ook in 2025 is het schip meer dan welkom in Medemblik, benadrukt Braaksma. "Wij hebben de ambitie uitgesproken, nu is de stichting aan zet."