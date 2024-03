Bittere pil voor centrumbewoners Hilversum: gemeente mag centrumring verleggen

Namens de bewoners zegt Marion Donk teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de hoogste bestuursrechter van het land. De bezwaarmakers waren juist hoopvol, omdat de Raad van State twee jaar terug het bestemmingsplan voor het stationsgebied vernietigde. Het nieuwe plan is in de ogen van de bewoners heel veel van hetzelfde.

Maar de Raad besloot vandaag anders, omdat de gemeente bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan nu wel duidelijk onderzoek heeft gedaan naar het verkeer, de akoestiek en het geluid. Dat had Hilversum eerder nagelaten.

Bulk lawaai

Hilversum heeft nu de vrijbrief om de plannen uit te voeren. Dat betekent onder meer het verleggen van de centrumring, zodat de Stationsstraat autoluw kan worden. Bewoners van de Schoolstraat en het Langgewenst krijgen straks de centrumring voor de deur. Dat betekent duizenden auto's per dag extra, inclusief een bulk meer lawaai en uitstoot van bijvoorbeeld uitlaatgassen.

Dat doet inbreuk op het woongenot, zo is de vrees. Juist ook omdat de balkons van deze woningen aan de kant van de weg zitten en veel mensen die aan de kant van het marktterrein slapen. Maar Donk is wel blij dat projectwethouder Stationsgebied Arno Scheepers meteen heeft toegezegd om werk te gaan maken van geluidswerende maatregelen.

Onherroepelijk

In het raadhuis jubelen ze. De Raad van State is onherroepelijk, wat betekent dat de gemeente door kan gaan met het realiseren van de plannen voor het stationsgebied. Scheepers is dan ook een tevreden man, want Hilversum kan belangrijke stappen gaan zetten.

"Er is grote behoefte in Hilversum aan nieuwe woningen, werkplekken en een grote fietsenstalling bij het station", zo tekent de VVD-bestuurder op. Tegelijkertijd zegt hij dat de nieuwe uitspraak van de Raad een domper is voor de bewoners van het Langgewenst en de Schoolstraat. Hij doet dan ook meteen een handreiking.

"We hebben altijd gezegd hen te betrekken bij de uitwerking van onze plannen en dat gaan we dus ook doen. Samen gaan we kijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat ze zo min mogelijk last krijgen van de verlegging van de centrumring. We gaan heel snel met ze in overleg", aldus Scheepers.