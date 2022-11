Hilversum heeft nieuw centrumplan klaar, bewoners zien geen verschil en komen weer in verzet

Negen maanden nadat de Raad van State het centrumplan van Hilversum vernietigde is er een nieuw plan. Nou ja, nieuw. Wat de bewoners van het Langgewenst en de Schoolstraat betreft, lijkt dit nieuwe voorstel nogal veel op het omstreden oude. De nieuwe centrumweg komt voor hun deur en er is zelfs meer lawaai toegestaan. "Er is geen gehoor gegeven aan de uitspraak", zeggen ze.

Bewoners van het Langgewenst zijn hier fel op tegen. Voor hen betekent het veel meer blik in de straat, meer uitstoot van fijnstoffen en nog meer lawaai, terwijl de herrie er al zo erg is. In februari haalden zij succes. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, wees het gemeentelijke plan naar de prullenbak.

Vandaag heeft wethouder Arno Scheepers, die verantwoordelijk is voor de grote opknapbeurt van het Hilversumse stationsgebied, het nieuwe centrumplan toegelicht. Naast meer woningen op het Stationsplein - geen 200 maar 325 - de aanleg van fietsenstalling, de inrichting van de stationshal is er veel aandacht voor het verleggen van de centrumring.

Hun conclusie is dat de door Hilversum aangereikte cijfers niet matchen met die uit eerdere rapporten en dat de gemeente nu besloten heeft dat de geluidsoverlast nu maximaal 68 decibel mag zijn. Dat was in het afgeschoten plan uit 2020 nog 63 decibel.

Door deze tik op de vingers hoopten de bewoners dat de gemeente een andere toon zou uitslaan, maar al gauw ontdekten ze dat Hilversum dezelfde koers zou gaan varen. Nu het nieuwe plan echt af is en over twee weken behandeld wordt door de politiek proeven zij dezelfde wijn in iets andere verpakking.

Hilversum had het huiswerk qua geluid niet op orde. Er was te weinig oog voor de totale geluidsoverlast van de bewoners. De gemeente had alle geluid, zoals verkeer, spoor, vliegtuigen, evenementen en markt bij elkaar op moeten tellen. Dat is niet gebeurd.

Dat manipuleren zou Scheepers dan gedaan hebben door uit hetzelfde rapport uit 2019 andere cijfers te geven. Namens de bewoners geeft Marion Donk het voorbeeld van het aantal auto's dat zij gemiddeld per dag in de toekomstige situatie door hun straat krijgen. In het oude plan ging het om 13.000 auto's en nu zijn dat er net iets meer dan 9.000.

"De nu aangevraagde verhoging van het geluidsniveau is in strijd met de regels", meent de belangengroep. "Het lijkt er sterk op dat de wethouder ervoor kiest om het bestemmingsplan Stationsgebied 2022 snel door de raad te krijgen door te manipuleren met cijfers en de geluidsnormen aan te passen naar onverantwoordelijke waarden", luidt hun stevige conclusie.

"Wij kunnen niet goochelen met cijfers, want daar prikt de Raad van State, mochten we daar weer belanden, echt zo doorheen"

Van manipulatie is absoluut geen sprake, zo reageert Scheepers. Juist vanwege de vernietigende uitspraak van de Raad van State heeft Hilversum nieuwe onderzoeken laten en nieuwe verkeersprognoses laten maken."Dit plan is op zorgvuldige en integere manier tot stand gekomen", klinkt hij. "Daarnaast is het niet zo dat wij kunnen goochelen met cijfers. Mocht het zo zijn dat we weer belanden bij de Raad van State dan wordt daar echt zo doorheen geprikt."

Extra controle

Uit de onderzoeken blijkt dat het gemiddeld aantal auto's per dag afneemt dan in het vorige plan. Op een doordeweekse dag zouden er zo'n 10.300 auto's het Langgewenst nemen. "Deze cijfers zijn berekend door Anthea, een bureau dat daarvoor is gekwalificeerd. En ook die gegevens hebben we nog eens laten controleren. We bouwen zelf geen modellen. Die berekeningen zijn niet van ons. En die extra woningen in het centrum hebben geen navenant effect op de ring."

Wel is het zo dat hij er alle begrip voor heeft dat de bewoners van het Langgewenst en de Schoolstraat niet staan te juichen dat zij in de toekomst de centrumring voor hun deur hebben liggen. In zijn ogen is de toename van het verkeer en de extra geluidsoverlast acceptabel. De normen mogen hartje centrum iets omhoog, omdat dat nou eenmaal de plek is voor meer reuring.

