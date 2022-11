Na 48 jaar woongeluk moet Hilversumse haar huis uit en plaatsmaken voor nieuwbouw

Sinds 1974 is deze straat haar thuis. Na 25 jaar huurder te zijn geweest, heeft de Hilversumse in 1999 de woning gekocht. "Ze woont daar met veel plezier en ze wil daar nog lang blijven wonen", laat ze weten.

Maar lang niet iedereen zit erop te wachten om te vertrekken. Een Hilversumse bewoonster, wiens advocaat de lokale politiek in een brief heeft geattendeerd op haar situatie, wil bijvoorbeeld absoluut niet weg uit haar geliefde Koninginneweg.

Kun je als enkele bewoner een miljoenen kostende ontwikkeling tegenhouden als de gemeente je uit wil kopen? Daarop is het antwoord van wethouder Arno Scheepers een kort en krachtig nee.

Binnen de grenzen

"Het is heel ingewikkeld om er iets aan te doen", aldus Scheepers. "Deze wet is een beetje een paardenmiddel. Je moet dat goed afwegen. In dit geval wil je iets realiseren voor de stad, waarbij je met veel pandeigenaren te maken hebt. Te veel om één-op-één mee uit te onderhandelen. Als Hilversum moeten we nu eenmaal alles binnen de bestaande grenzen doen qua bouwplannen en dan ga je over tot deze wet."

Inmiddels heeft de gemeente al een aantal gebouwen gekocht, want lang niet iedereen is tegen. Scheepers zegt alle eigenaren en bewoners uitgenodigd te hebben voor een gesprek over de plannen die de gemeente heeft en vooral welke gevolgen dit heeft voor hen.

Wijzen op rechten

De reacties in die gesprekken lopen erg uiteen. Sommigen snappen heel goed dat Hilversum dit deel gaat opknappen en werken van begin af aan mee aan verkoop, terwijl anderen helemaal niet weg willen en hun hakken in het zand zetten. "Voor sommige mensen is het heel emotioneel. Dat snap ik goed", vertelt de wethouder. "In de gesprekken die ik heb gehad wijs ik hen op de rechten die ze hebben. Ik geef ze hun opties mee."