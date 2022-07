Weinig vernieuwd centrumplan Hilversum schoffeert bewoners: "Opnieuw bezwaar maken"

Voor de bewoners van het Langgewenst en de Schoolstraat is het nieuwe centrumplan, dat de Raad van State in februari nog vernietigde, heel veel van het oude en nog een beetje extra. Ook in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan krijgen zij de verlegde ringweg voor de deur, daarbij krikt de gemeente de norm van het aantal decibellen nog wat op. Omwonenden voelen zich geschoffeerd en niet serieus genomen door de gemeente Hilversum. "We gaan opnieuw bezwaar maken."

"Weet je hoe hard 68 decibel is?", vraagt Marion Donk, vertegenwoordigster van belangengroep Langgewenst/Schoolstraat. "Dat is zo hard dat je elkaar schreeuwend niet kunt verstaan", luidt het antwoord. Naar 13.000 auto's Bewoners van de Hilversumse weg vrezen straks - als de centrumring inderdaad verlegd wordt - continu in een bak herrie te wonen. Qua geluidsoverlast is de leefbaarheid nu al in het geding. Met bijna 13.000 auto's per dag in plaats van ruim 4.000 die over omstreeks 2030 door de straat zullen rijden, neemt de overlast alleen nog maar meer toe. Dat is ongehoord, vindt de belangengroep. In februari vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan Stationsgebied. De Stationsstraat autoluw maken is een belangrijk onderdeel van dit plan. Om die politieke wens te realiseren, wil Hilversum de centrumring verleggen door de Koninginneweg, Schoolstraat en Langgewenst in de richting van de Naarderstraat en het Melkpad.

Maar de hoogste bestuursrechter van het land gaf de gemeente begin 2022 een flinke tik op de vingers. Volgens de Raad van State had de gemeente niet goed genoeg gekeken naar de geluidsoverlast voor de bewoners. De uitspraak betekende voor Hilversum snel terug naar de tekentafel om binnen een jaar een beter plan te maken. Beetje meer In maart hebben Donk en Reginald Koster, eveneens van de belangengroep, een gesprek gehad met wethouder Arno Scheepers. Zij hadden de hoop dat de gemeente lering zou trekken uit het besluit van de Raad van State en het oor beter te luister zou leggen. Daar is geen sprake van volgens de twee bewoners van het appartementencomplex aan het Langgewenst. Het is van hetzelfde laken een pak en zelfs nog een beetje meer. Dat is hun conclusie na een gesprek dat zij vorige week donderdag hadden met de wethouder.

Alles blijft bij het oude, maar nu is wel besloten de geluidsnorm op te schroeven. In het afgeschoten plan was 59 decibel opgenomen en volgens de bewoners is dat nu opgetrokken naar 68 decibel. En op dat geluidsniveau zit het Langgewenst en de Schoolstraat nu al. Dat blijkt uit geluidskaarten en het laatste geluidrapport. “Realiseer dat elke 3 decibel extra steeds een verdubbeling van de geluidsbelasting betekent”, merken de leden van de belangengroep op. Scheepers bezweert tegenover NH Nieuws dat Hilversum de geluidsnorm niet oprekt naar 68 decibel. Er is een bovengrens. Op het tracé van het Langgewenst en de Schoolstraat ligt die grens op 63 decibel. En ja, uit de onderzoeken blijkt dat de geluidsbelasting hoger ligt. Daarnaast, zo vertelt hij, mag je een standaardaftrek van 5 decibel genereren. Daar voegt Scheepers aan toe dat de gemeente maatregelen neemt om de geluidsbelasting naar beneden te krijgen. Stiller asfalt Dan heeft de wethouder het bijvoorbeeld over het gebruik van stiller asfalt. "Dat is toch al een vermindering van 2 decibel", aldus de VVD-bestuurder. Volgens Donk werkt dat geluidsreducerende asfalt, zoals dat officieel heet, alleen op wegen waar je 80 kilometer per uur of harder mag. Zelf hebben de bewoners twee alternatieven aangedragen om een andere oplossing te vinden. Maar daar is in hun optiek niet serieus naar gekeken. Naast de Stationsstraat gewoon openhouden, is hun idee om de centrumring door te laten lopen over de Koninginneweg tot en met de kruising Naarderstraat en daar de ring te laten afbuigen richting Melkpad.

In tegenstelling tot de 222 huizen met een balkon aan de wegkant loopt de centrumring dan door straten waar de bewoners aan de achterkant hun tuin of balkon hebben. Zij ervaren dan niet de overlast, die de Schoolstraat en het Langgewenst staat te wachten. Minder gunstige variant "De ring blijft liggen zoals in het vorige plan. In die zin is het inderdaad dezelfde wijn in dezelfde zak. Maar we hebben echt nog een keer goed gekeken naar het aangedragen alternatief. Dat is door Royal HaskoningDHV goed onderzocht", merkt Scheepers op. "Deze variant is minder gunstig. Die kruising bij de Naarderstraat is complex. Het aantal woningen dat overlast ervaart, neemt toe. Uiteindelijk moeten wij de afweging maken: wat is het beste voor Hilversum?" De Stationsstraat wordt autoluw. Dat besluit heeft de Hilversumse raad al meerdere keren genomen. Daar valt niet aan te tornen, is de boodschap uit het raadhuis. Gevolg is dat nog voordat het plan officieel naar buiten is gebracht opnieuw een impasse is ontstaan. Ruimte om naar elkaar toe te kruipen, lijker niet te zijn. Scheepers heeft mediation voorgesteld, maar daar voelen de bewoners niet veel voor. Zij willen best met elkaar in gesprek blijven, maar dat heeft geen zin als de wethouder volgende week vrijdag (29 juli) al het nieuwe bestemmingsplan Stationsgebied ter inzage legt, terwijl de bemiddeling in augustus zou moeten starten. Dan lijkt het er niet op dat dit plan nog is aan te passen. Betere isolatie Volgens de wethouder heeft hij vooral de hand gereikt om te blijven praten over het verbeteren van de leefbaarheid. Samen kijken naar betere isolatie bijvoorbeeld. Daar wil de gemeente de kosten voor betalen. Maar het plan is het plan. "We snappen het probleem echt wel. We willen blijven kijken naar wat we eraan kunnen doen", voegt hij toe. Nieuwe bezwaren zijn in de maak. Inmiddels richt de belangengroep de pijlen op de gemeenteraad. Donk en Koster hopen dat politieke partijen het ontij willen keren. De klok tikt. Eind 2022 moet de raad een klap geven op het nieuwe centrumplan. Voor 2 februari 2023 moet Hilversum een nieuw bestemmingsplan hebben. Dat is het gevolg van de vernietiging van de Raad van State.