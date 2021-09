Groen licht voor grote metamorfose van Hilversums stationsgebied

Het Hilversumse stationsgebied moet de komende jaren steeds meer een echte entree worden voor het dorp en moet de twee kanten aan het spoor meer met elkaar gaan verbinden. De gemeente had het plan al veel langer en zegt dat met het groene licht een 'langgekoesterde wens' in vervulling gaat.

Het stationsgebied wordt aangepast zodat het volgens Hilversum de komende jaren 'het belangrijkste ov-knooppunt van de regio' blijft. Het station krijgt aan twee kanten een volwaardige entree en de tunnel onder het station staat een opknapbeurt te wachten. Daarnaast komt er een grote ondergrondse fietsenstalling voor meer dan 5.000 fietsen en wordt het busstation vernieuwd.

Ook de pleinen zowel voor als achter het station worden aangepakt. "Als je in 2030 het station uitstapt, is het meteen duidelijk: je bent in Hilversum. De Hilversumse identiteit van groen, media en architectuur wordt zichtbaar", aldus de gemeente.

Honderden huizen

Een andere grote verandering is de komst van 325 woningen rond het station. De bouwwerkzaamheden van het project gaan meerdere jaren duren.

Het echte werk is al van start gegaan. Afgelopen week startte de sloop van de GAK-kelder. Komende week gaat de stationstunnel voor twee maanden op slot. Aan het eind van het jaar wordt er een tijdelijk busstation aangelegd. Daarna start het werk aan het nieuwe busstation. Dat moet klaar zijn voor de komst van de snelle HOV-bus eind volgend jaar.