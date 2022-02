Hilversum wil vaart maken met 'tweede kans' voor afgeschoten plan stationsgebied

Met het autoluw willen maken van het centrum door de Stationsstraat autovrij te maken en het verkeer te laten leiden via de Koninginneweg, de Schoolstraat en het Langgewenst zouden zij drie maal zoveel verkeer door hun straat krijgen dan nu het geval is. Om in het gelijk te worden gesteld, was wel de stap naar de hoogste bestuursrechter van het land nodig.

De beslissing van de rechter zorgt ervoor dat de gemeente met de handen in het haar zit. Drie weken na de vernietiging van het plan door de Raad van State is er nog veel onduidelijk, zoals de financiële gevolgen en hoeveel vertraging dit gaat betekenen voor de grootschalige herontwikkeling van het stationsgebied.

In ieder geval wil Hilversum tempo maken, zo laten burgemeester en wethouders weten. Nog voor komende zomer wil het gemeentebestuur een zogeheten ontwerpbestemmingsplan af hebben. Het streven is dan ook om binnen een jaar na de uitspraak van de Raad van State een nieuw plan te hebben vastgesteld.

Voorkeursrecht

Haast is ook wel geboden. Tempo erin houden heeft namelijk ook alles te maken met het voorkeursrecht dat de gemeente heeft gevestigd op de Koninginneweg. Via dit recht heeft Hilversum bedongen dat zij de eerste koper is van het vastgoed daar, zodat de gemeente daar nieuwe woningen kan bouwen en de centrumring kan aanleggen. Om dit recht in stand te houden, is een akkoord binnen twaalf maanden vereist.

Volgens Hilversum is de eerste te zetten stap nu om te bekijken hoe de nieuwe procedure vorm te gaan geven. Dat houdt onder meer in om antwoorden te krijgen op vragen als: welke onderzoeken moeten opnieuw zodat ze aan de actuele wet- en regelgeving voldoen en hoe neemt Hilversum de uitspraak van de Raad van State en belanghebbenden mee in dit nieuwe traject.

Wat nu nog wel kan, is de aanleg van het tijdelijke busstation. Deze klus is twee weken terug ook al gestart. Ook denkt het college dat het definitieve busstation voor een groot deel binnen de huidige regels kan worden aangelegd.