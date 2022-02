Hilversummers tekenen met succes bezwaar aan tegen centrumring: plan in prullenbak

Een overwinning voor de bewoners van het Hilversumse Langgewenst en de Schoolstraat: ze hebben met succes bezwaar aangetekend tegen de gemeentelijke plannen voor het verleggen van de centrumring, die onder meer hun straten aan zou moeten gaan doen. De Raad van State - de hoogste bestuursrechter van het land - heeft de bewoners vandaag in het gelijk gesteld, waardoor de gemeente terug moet naar de tekentafel.

Hilversum heeft al langer plannen om de centrumring - de belangrijkste weg door het centrum van het dorp - te verleggen. Het hele plan valt onder het bestemmingsplan voor het Stationsgebied, de plannen waarmee Hilversum het gebied rond het station op de schop wil doen. Daarmee wil Hilversum het stationsgebied aan aantrekkelijkere uitstraling geven en meer verbinden met het centrum.

Bewoners van het Langgewenst en de Schoolstraat trokken meteen aan de bel over de plannen voor het verleggen van de centrumring. De centrumring zou hun straten aan moeten gaan doen, de bewoners vreesden al snel geluidsoverlast, een verslechtering van de verkeersveiligheid en gezondheidsrisico's. Met hun bezwaren stapten ze naar de Raad van State.

Geluidsoverlast 'onaanvaardbaar'

Als het gaat om de geluidsoverlast hebben de bewoners wel degelijk een punt, stelt de Raad van State. De gemeente heeft volgens de hoogste bestuursrechter met het maken van de plannen onvoldoende gekeken naar de geluidsoverlast voor de omwonenden.

Zo stelt de Raad van State dat de gemeente niet heeft gekeken naar het al bestaande kabaal in de omgeving van de buurt en dat had wel gemoeten. De gemeenteraad stelde eerder dat de geluidsoverlast van het verkeer aanvaardbaar zou zijn, maar dat is een onterechte conclusie, zo menen de rechters.

Geen gelijk op andere punten

Op de punten van de gezondheidsrisico's en de verslechterde verkeersveiligheid kregen de bewoners dan weer geen gelijk van de Raad van State, maar dat maakt geen verschil. De rechters vegen het gemeentelijke bestemmingsplan van tafel, wat betekent dat de plannen voor het verleggen van de centrumring zoals ze er nu voorliggen niet door kunnen gaan.

Dat betekent overigens niet dat het plan van de gemeente helemaal van tafel is. Vast staat wel dat de gemeente met een beter onderbouwd en afgewogen plan moet komen, wil het verleggen van de ringweg wel door kunnen gaan.

Coffeeshop

Het punt van de centrumring is overigens niet het enige waar de Raad van State korte metten mee maakt. Coffeeshop De Kikker aan de Koninginneweg tekende ook bezwaar aan tegen het bestemmingsplan voor het stationsgebied.

De gemeente heeft het plan om op de plek van de coffeeshop een heel nieuw gebouw neer te zetten, waardoor de coffeeshop dus zou moeten verdwijnen. De gemeente heeft die beslissing volgens de rechters onvoldoende onderbouwd.