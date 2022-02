Hilversummers opgelucht dat ringweg nóg niet onder balkon komt

De gemeente Hilversum maakte gisteravond zelf al de vernietiging van het bestemmingsplan Stationsgebied bekend. Bewoners van het Hilversumse Langgewenst tekenden bezwaar aan en dus met succes. "Natuurlijk zijn we blij met de uitspraak, maar we kijken naar de toekomst", aldus Marion Donk, één van de bewoners.

"Dit is een langdurige weg geweest", vat Donk het proces samen. Al in 2018 waren de bewoners in gesprek met de gemeente, en in 2020 volgde uiteindelijk het bezwaar bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land. "Dit was voor ons de enige weg. Het leek wel of wij continu werden vergeten."

In de plannen van de gemeente zou het stationsgebied grotendeels autoluw gemaakt worden, met als gevolg meer verkeer onder de balkonnetjes van de bewoners aan het Langgewenst. "De berekeningen lieten zien dat we drie keer zoveel verkeer zouden krijgen, bijna 13.000 voertuigen per dag. Wij hebben hier allemaal een klein balkon en die zou dan gewoon aan de nieuwe ringweg komen te liggen."