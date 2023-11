Hilversumse centrumbewoners weer voor Raad van State om omstreden ringweg tegen te gaan

Ook moet voor dit plan het centrum autoluw worden. Hilversum wil zo min mogelijk verkeer meer door de Stationsstraat en daarom moet het verkeer via een nieuwe verlegde ringweg rijden: via de Koninginneweg, de Schoolstraat en het Langgewenst naar het Melkpad. Iets wat flink meer verkeer langs de woningen van de bewoners van deze straten zou betekenen.

In februari 2022 veegt de Raad van State het eerste bestemmingsplan van de gemeente voor de metamorfose van stationsgebied , dankzij bezwaar van de belangenvereniging, van tafel. Het idee is dat er aan de centrumkant van het station meer winkels, honderden woningen, een gratis ondergrondse fietsenstalling en meer groen moeten verrijzen.

De advocaat die het woord doet namens de gemeente en het college krijgt assistentie van een geluidsdeskundige van onderzoeksbedrijf Antea, de projectleider van het stationsgebied, een gemeentelijke beleidsadviseur milieu en mobiliteit en een gemeentelijke adviseur omgevingsrecht. Verantwoordelijk wethouder Arno Scheepers is niet aanwezig in de Hofstad..

Bij de hoogste bestuursrechter maken de bewoners onder de naam Belangengroep Langgewenst/Schoolstraat opnieuw bezwaar tegen de komst van een verlegde ringweg voor hun deur. De groep geeft aan dat het al een drukke plek is en dat zij veel geluidsoverlast ervaren, 'maar toen we hoorden dat er hierdoor nog eens 8.000 voertuigen erbij zouden komen, zijn we ons rot geschrokken.'

De gemeente benadrukt meerdere keren de zorgen van de belangengroep niet te willen bagatelliseren. Wel zegt de gemeente dat er bij het nieuwe onderzoek naar de geluidsoverlast een ander model is gebruikt en dat daardoor ook de uitkomst anders is. De gemeente bezweert dat 'een goede woon- en leefomgeving voor de omwonenden gerealiseerd kan worden.'

Tijdens de in totaal tweeëneenhalf uur durende zitting gaan de sprekers technisch flink de diepte in. "Het heeft ons veel tijd gekost om erin te duiken. We begonnen als leken, maar we zijn nu erg goed ingevoerd", verklaart Donk. Dat blijkt ook uit het scala aan onderwerpen die aan bod komt tijdens de zitting.

"We zijn geen dwarsliggers en houden niet van procederen", benadrukt Donk als ze voor het eerst het woord neemt. In hun ogen is het nieuwe plan dat de gemeente heeft ingediend vrijwel identiek aan de eerste versie van het bestemmingsplan waar vorig jaar door de Raad van State een streep doorheen is gezet. Zo dreigt de verlegde ringweg nog altijd voor hun deur te komen en voldoet de gemeente nog steeds niet aan de geluidsnormen.

Andere bezwaarmakers

Bij de belangenvereniging alleen blijft het niet, er zijn namelijk nog twee andere bezwaarmakers. Het gaat om Hilversummer Jacqueline van Oostveen en het in Parijs gevestigde onroerend goedmaatschappij Novaxia.

In de ogen van Van Oostveen is er bij het vaststellen van het bestemmingsplan voor deze metamorfose 'amper tot geen' burgerparticipatie geweest en is dat bij 'zo'n groot project als dit en het geld wat ermee is gemoeid' noodzakelijk, zo luidt haar voornaamste punt. Van Oostveen is echter niet aanwezig bij de zitting. Aan NH laat zij weten dat ze de zitting vanwege persoonlijke omstandigheden is vergeten. De bezwaren van haar zijn tijdens de zitting niet besproken, maar worden wel meegenomen.

Frans vastgoedbedrijf

Novaxia zit anders in de wedstrijd. De partij erkent dat een facelift van het stationsgebied noodzakelijk is, maar heeft vooral bezwaren tegen het verwijderen van de in- en uitrit van de ondergrondse garage aan de Schapenkamp. Het Franse bedrijf is eigenaar van een groot deel van de garageplekken en verhuurt kantoren in het stationsgebouw, waarbij de garageplekken horen.

Alleen de in- en uitrit van de garage aan de Wilhelminastraat zou in de plannen van de gemeente overblijven, maar die ligt volgens de advocaat van Novaxia te ver van de kantoren. De parkeergarage en de kantoren zouden slechter bereikbaar worden en daarmee onaantrekkelijker zijn voor huurders. Echter lopen er nog wel gesprekken tussen de gemeente en het bedrijf over mogelijke compensatie en tegenboden, zo komt tijdens de zitting naar voren.