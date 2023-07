Voor jaren een bouwput, maar met een virtuele route zie je het Hilversumse stationsgebied van de toekomst

Een blik in de toekomst: dat is wat de spiksplinternieuwe virtuele route op en rond het Hilversumse Stationsplein de Hilversummers en reizigers moet bieden. Wie wil weten hoe dit deel van Hilversum erover zeven jaar uitziet, kan op diverse plekken rondom het station QR-codes scannen. "We zijn hier overal bezig. Er komen hier zoveel mensen naartoe die kunnen nu te weten komen waarom we dit allemaal doen", aldus een enthousiaste wethouder.

Wethouder Scheepers scant de code op de zuil op het Stationsplein - NH Nieuws

De komende jaren is het Stationsplein en omgeving één grote bouwput. De hele look and feel van dit gebied verandert. Geen koud, kil en stenig plein meer maar een welkome entree. Waar mensen wonen, ondernemen en elkaar ontmoeten op deze verblijfplaats. Die metamorfose aan de centrumkant van het station met bijvoorbeeld een ondergrondse fietsparkeergarage, diverse bouwblokken op het huidige plein en een heel nieuw busstation duurt zeker tot en met 2030. Als een huis Bij de gemeente merken ze dat inwoners maar ook de duizenden reizigers lang niet altijd weten wat er speelt en hoe het erover dan uiteindelijk uit moet komen te zien. Wat dat betreft is het stationsgebied als een huis dat helemaal gestript wordt om deze vervolgens weer helemaal in te gaan richten en lang niet iedereen kan daar doorheen zien. Om hen een idee van de toekomst te geven, is deze QR-route bedacht. Een link met de bijna opgedoekte Mediamile is snel gemaakt. De gele klinkers liggen zelfs nog her en der op het Stationsplein, terwijl de zuilen en QR-codes al op datzelfde plein staan dan wel liggen. Maar, zo verzekert wethouder Arno Scheepers: "Dit is echt een interactieve route."

Om te laten zien hoe het werkt, haalt Scheepers zijn eigen mobiele telefoon tevoorschijn, scant de QR-code op de grote zuil vooraan het plein, waarna het aftrapfilmpje met 'een man' gaat spelen. Die man is hij zelf. In de video legt hij kort uit dat het Hilversumse stationsgebied de komende jaren in verschillende fases een geheel ander uiterlijk krijgt. Overigens blikt de gemeente in de verstrekte informatie niet alleen vooruit, maar krijgen de 'scanners' bijvoorbeeld ook meer achtergrond over het ontstaan van de Schapenkamp of over het geliefde oude station, dat begin jaren negentig moest verdwijnen voor het huidige stationsgebouw. Dat is een beslissing die veel Hilversummers nog altijd pijn doet. Hinkstapspringen Voor Hilversummers en reizigers wordt het de komende jaren behoorlijk veel 'hinkstapspringen' zoals de wethouder dat noemt. Oftewel: hoe men zich kan bewegen op en rond het plein als Hilversum het project 'De 7 Straatjes' realiseert, zal nog de nodige keren wijzigen. "Dit is zo'n groot gebied en de herinrichting gaat overlast en gedoe geven, daar wil je de mensen van op de hoogte houden", zegt de projectwethouder. Tekst gaat verder onder de fotocarrousel.

Hilversum start met QR-route in Stationsgebied NH Nieuws

Hilversum start met QR-route in Stationsgebied, ook op Oosterspoorplein NH Nieuws

Stationsgebied Hilversum 2030 met overkappingen gemeente Hilversum

