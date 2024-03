Volgens de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, heeft de gemeente dit keer het huiswerk goed gedaan. Zo zijn er geluids- en akoestische onderzoeken gedaan naar de geluidsbelasting van de straks te verleggen centrumring en heeft Hilversum ook nog verkeersonderzoek laten doen.

De Raad van State heeft alleen gekeken of het nieuwe plan van de gemeente voldoet aan het recht. Er zijn geen beoordelingen gedaan op de plannen wel onderdeel zijn van goede ruimtelijke ontwikkelingen. Dat Hilversum nu wel degelijk onderzoek naar het geluid, de akoestiek en het verkeer hebben gedaan, is daarmee voldoende.

Deksel op de neus

Twee jaar geleden kreeg de gemeente de deksel lelijk op de neus. Toen besloot de Raad van State om de plannen voor het stationsgebied te vernietigen. Bewoners kregen twee jaar geleden gelijk mede omdat Hilversum geen onderzoek had gedaan naar de geluidsoverlast als de centrumring verlegd zou zijn. Dat betekende voor de gemeente een terugkeer naar de tekentafel.

Naast het opknappen van het Stationsplein en het Oosterspoorplein wil Hilversum ook meteen de Koninginneweg opknappen en de Stationsstraat autoluw maken in de plannen voor het stationsgebied. Om dat laatste te kunnen realiseren moet de automobilist straks een ander rondje rijden om op het Melkpad uit te komen. Dat gaat dan via de Koninginneweg, de Schoolstraat, het Langgewenst en de Naarderstraat.

Bak herrie

Deze centrumbewoners krijgen dan naar eigen zeggen duizenden extra auto's door hun straat. Dat zijn niet alleen meer dampende uitlaatgassen maar ook veel meer decibellen. De gemeente zou daarbij ook nog hogere geluidsnormen toestaan: tot wel 68 decibel. Dag in dag uit zullen zij in een bak herrie zitten. Dat is voor hen onaanvaardbaar. Maar de Raad van State kon niet meegaan in de aangedragen argumentatie.

Daar komt bij dat de gemeente in de ogen van de bezwaarmakers niet serieus gekeken is naar hun aangedragen alternatief. Zij stellen voor het verkeer langer over de Koninginneweg te laten gaan, zodat het verkeer kan afslaan naar de Naarderstraat of het centrum uit kunnen via de Hoge Naarderweg. De Raad van State vindt dat de nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Hilversum zwaarder wegen dan die van de bezwaarmakers.