Cao-onderhandelingen met zaadbedrijven definitief geklapt: acties voorbereid

De cao-onderhandelingen tussen de zaadveredelingsbedrijven en de vakbonden zijn definitief geklapt. Vanmorgen werd gepoogd in een laatste gesprek nog tot elkaar te komen, maar zonder succes. De vakbonden laten weten in overleg met hun leden over te gaan op acties.

De vakbonden gaan daar niet in mee. "Ze vergeten alleen te vertellen dat de inflatie in 2022 uiteindelijk 10 procent was. En die is nooit gecompenseerd. Als je daar je ogen voor sluit, snap ik dat je dit een prima bod vindt. Maar dat is het niet", aldus Warnaar.

Volgens de werkgevers, vertegenwoordigd door de overkoepelende branchevereniging Plantum, is het loon vorig jaar ook al met 7 procent verhoogd. En gezien de verwachting dat de inflatie daalt, vinden de werkgevers 5 procent een goed bod. "Het eindbod van de werkgevers is met zorg en aandacht samengesteld", aldus Jaap den Dekker van Plantum.

In een brief werden de werkgevers opgeroepen toch weer aan tafel te komen. Dat gebeurde vanochtend, maar een akkoord leverde het niet op. "Een teleurstelling", aldus Jeroen Warnaar, bestuurder Land- en Tuinbouw bij CNV Vakmensen. "Ze wilden alleen maar uitleggen waarom het bod van 5 procent een passend bod is."

Vakbonden stellen lagere looneis voor

De vakbonden begrijpen niet waarom de zaadbedrijven zo halsstarrig vasthouden aan hun bod. Eerder was de looneis al verlaagd tot 6 procent en vandaag deden ze een nieuw bod. Ook omdat het platform van overkoepelende ondernemingsraden opriep om er samen uit te komen. "We hebben gezegd dat we nog wel een stapje wilde doen, maar dat de werkgevers dat dan ook moeten doen. Maar er was geen enkele ruimte."

Overleg over acties

Nu de gesprekken definitief zijn gestrand, gaan de vakbonden over tot acties. Hoe die er precies uit komen te zien, is nog onduidelijk. Eerder zeiden de vakbonden niet gelijk tot stakingen over te gaan. "Het is een sector zonder actie-geschiedenis. Maar we gaan met elkaar in overleg hoe we de acties gaan invullen", legt de CNV-vakbondsbestuurder uit.

"De bonden hebben aangegeven hoe de reacties uit hun achterban zijn. Het is echt jammer dat we niet nader tot elkaar zijn gekomen. Het is nu aan de bonden om verder te overleggen met hun achterban", reageert Jaap den Dekker namens de werkgevers.