Zaadveredelaar uit Warmenhuizen zet deuren open voor bezoekers uit meer dan 70 landen

Het bedrijf is er helemaal klaar voor om een kijkje in de keuken te geven. Als verslaggever Samanta de Groot aankomt, staan de grote landbouwvoertuigen al klaar. "Dit is altijd een prachtige week", zegt directeur van Bejo John-Pieter Schipper. "We kijken hier naar uit en heel veel mensen zijn druk met de voorbereiding. Als het dan eenmaal zover is, en het weer is prachtig, dan is het feestje."

Minder chemicaliën

Het bedrijf heeft veel oog voor biologische zaden en het resistent maken van de zaden tegen ziektes. "Als je kijkt naar de landbouw is het belangrijk dat we in de toekomst minder chemie gaan gebruiken", legt Schipper uit. "Er worden ook steeds meer middelen verboden in de landbouw, maar daar willen we eigenlijk niet op wachten. Ik vind dat je vooruit moet kijken, ik wil niet wachten tot iets niet meer mag."