Zaadveredelaar komt met nieuwe bloemkool in strijd tegen voedselverspilling

Een bloemkool die voedselverspilling tegengaat. Het is één van de innovaties die zaadveredelaar Syngenta deze week toont tijdens het evenement Fields of Innovation. Het is daarom ook vandaag dat er een samenwerking werd aangekondigd met de stichting Samen tegen Voedselverspilling.

Toine Timmermans van de stichting somt de feiten moeiteloos op. "In Nederland verspillen we jaarlijks twee miljard kilo aan voedsel, een kwart van het totaal. Dat willen we halveren. Het is zonde van alle energie die erin gegaan is. Dus als je alles kunt eten, is het goed voor iedereen."

En daar komt de zaadveredelingsindustrie in beeld waar voedselverspilling een belangrijk thema is. De samenwerking wordt niet toevallig beklonken in de week dat telers van over de hele wereld naar West-Friesland komen voor de nieuwste innovaties.

Bloemkool op maat

Bij Fields of Innovation, het evenement van Syngenta, wordt een nieuwe bloemkool gepresenteerd. "Vroeger had je grote gezinnen die een hele kool kochten. Maar nu die kleiner zijn, wordt de helft soms weggegooid. Dus hebben we nu een plant waar meerdere kleine bloemkolen aan groeien. Daardoor heeft de consument een bloemkool op maat, en ook het steeltje kan je ook opeten", legt Sjaak van der Ploeg uit, hoofd veredeling groente bij Syngenta Europa.

Een bloemkool die zo'n tien jaar heeft geduurd om te ontwikkelen. "In het begin waren de bloemkooltjes wat te klein, dus moet je daar naar kijken. En ook testen of het goed groeit in verschillende klimaatsoorten. Dat duurt gewoon even", legt Van der Ploeg uit.

Bloemkool moet witter

En ook al wordt de nieuwe bloemkool al volop verkocht in Engeland, en vanaf volgend jaar in Nederland, is de ontwikkeling nog niet klaar vertelt het hoofd veredeling. "Hij is nu nog wat geel. We hebben al een grotere witte bloemkool. En we zijn ook bezig deze kleinere witter te maken. Waardoor die heel lang goed blijft, en de consument niet meer de neiging heeft om die niet te gebruiken."

Toine Timmermans van de stichting Samen tegen Voedselverspilling kijkt z'n ogen uit op het veld vol met groenten. "Ik ben enorm onder de indruk." Hij is niet bang dat het ideaal van het verminderen van voedselverspilling gaat wringen met een bedrijf dat ook geld wil verdienen aan haar producten. "Als consument zijn we goed onderweg. En we zien langzamerhand dat alle sectoren ook bezig zijn stappen te zetten die nodig zijn. En daar gaan dit soort samenwerkingen bij helpen."