Landbouwdag in Alkmaar ook zonder koeien en geiten drukbezocht

De Alkmaarse Landbouwdag wordt al 120 jaar georganiseerd in het centrum van de stad. Traditioneel gezien is op deze woensdag altijd een paardenkeuring, en kunnen mensen koeien en geiten bekijken.

Oude bekenden ontmoeten

De koeien en de geiten bleven dit keer dus thuis, de paardenkeuring ging wel door. Bezoekers reageerden gelaten op de afwezigheid van de andere dieren: "Dat is dan maar zo, volgens mij is het er niet minder druk om", zei een van de bezoekers tegen Alkmaar Centraal

De landbouwdag heeft volgens de omroep vooral een sociaal karakter. Na de vakantieperiode is iedereen weer in eigen stad en is de markt een goed moment oude bekende tegen het lijf te lopen. Naast de paardenkeuring was er ook een lappen- en streekproductenmarkt en werden oude en nieuwe trekkers tentoongesteld.

