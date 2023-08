Ouderwets over de hoofden lopen tijdens de Hoornse Lappendagmarkt

De traditie om vroeg op de dag de beste aankopen te doen, stamt al uit de 14e eeuw. "Toen had je een lappenweek en die was vooral bedoeld om stoffen te halen voor de wintermaanden, om warme kleding te maken. Nu staat er overigens nog maar één kraam met stoffen."

De Lappendagmarkt heeft zware jaren achter de rug. Het aantal bezoekers nam af, net als het aantal kramen. "Corona had daar ook mee te maken", weet organisator Margriet Wieringa van de gemeente Hoorn. "Daarom hebben we dit jaar flink geadverteerd in de regio en gelukkig zijn er weer zo'n 250 kramen. Het weer zal ook een rol spelen. Vorig jaar had het flink geregend, nu is het prachtig weer."

De wekker van Margriet ging vanochtend om 02.00 uur af. "Het was behoorlijk buffelen om iedereen een eigen plekje te geven. Soms is het een beetje schuiven. Maar het is goed gelukt." Na een wat aarzelende start is het rond 9 uur flink druk in de binnenstad. "Ik word er blij van als ik zie dat mensen het naar hun zin hebben en ik heb al heel veel vrolijke mensen gezien."

Bezoekers zoeken in slow motion hun weg langs kramen vol dameskleding, foodtrucks, (sport)schoenen, sieraden, zonnebrillen en pannen. En als de kooplust is gestild, kan de dag worden voortgezet in één van de cafés. "De ene helft van Hoorn is markt en de andere helft is bier. En dan heb je ook nog strand. En kermis. Een gouden driehoek hier in Hoorn. Deze dag is echt een impuls voor de hele stad."