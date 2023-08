Lappendagmarkt weer op volle sterkte, maar zonder echte lappen: "Beleving en koopjes staan voorop"

Hoorn staat vandaag weer in het teken van koopjes scoren, gezelligheid en bier drinken. Lappendag, de allerlaatste dag van de tiendaagse kermis, is voor velen de kers op de taart. Vorig jaar was het wat rustig, maar dit jaar zijn alle 250 marktkramen weer op hun vaste plek, zegt organisator Margriet Wieringa van de Lappendagmarkt.

De hele binnenstad ademt Lappendag. Vanaf 6.00 uur zijn de marktkramen open. En ook de winkels doen mee met de 'supersale'. Volgens organisator Margriet Wieringa is dit weer de eerste echte Lappendagmarkt als vanouds. "Vorig jaar was het rustig en ontbrak de markt op de Noorderveemarkt, die is nu helemaal terug."

Er staan 250 kramen verspreidt over de Noorderveemarkt, Kleine Noord en Grote Noord. "Een rode loper van kramen als je de binnestad in komt." En er zit ook veel vernieuwends tussen. Want volgens Wieringa gaat Lappendagmarkt nu veel meer om de beleving en om wat lekkers te kunnen halen. "Er zijn spirituele kramen, sieraden en er worden ook Caribische mocktails (cocktail zonder alcohol, red.) verkocht." Maar er is ook veel kleding. "Meer dan een derde is dameskleding."

Extra aandacht is er ook voor de ouderwetse beleving. "Als je naar de Grote Noord loopt, loop je direct aan tegen een stroopwafelstalletje en ijscowagen."

'Stoffenkramen verdwijnen steeds meer"

Maar een echte lappenkraam waar stoffen worden verkocht, die ontbreekt. Wieringa: "Stoffenverkoop is heel moeilijk. Het is echt een uitstervend ras. Er staat altijd een kraam op de zaterdagmarkt, maar door heel Nederland zie je ze verdwijnen", vertelt ze. "Mensen maken nauwelijks meer eigen kleding zoals vroeger."

Wieringa merkt nog steeds de nadreun van de coronaperiode. "Ook al wordt er bijna niet meer over gesproken, ondernemers hebben er nog zoveel last van. Dat voel ik ook echt. Daarom doen we ons stinkende best om er een feest van te maken. Want een markt als Lappendag, laat de hele stad opbloeien."

Dansen tot de drooglegging

Veelal begint het Lappendagfeest bij mensen thuis, waar familie en vrienden bij elkaar komen voor het zogeheten 'Lappendagontbijt'. Vanaf 10.00 uur schallen de eerste beats vanaf het podium over de Roode Steen. Onder meer Marco Schuitemaker van de hit 'Engelbewaarder' treedt op.

De Lappendagmarkt wordt gehouden tot 15.00 uur, en tot 18.00 uur kan er gedanst worden op de Roode Steen. Dan worden alle biertaps dichtgedraaid voor de 'drooglegging'. Tussen 18.00 en 20.00 uur zijn de cafés dicht en worden de voorraden weer aangevuld voor de afterparty's.