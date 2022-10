Zaadveredelaar trekt bekijks met sla die wordt geteeld in water in plaats van grond

Hydroteelt is de naam, oftewel telen in water. Zaadveredelingsbedrijf Enza Zaden uit Enkhuizen is er volop mee bezig en het zit flink in de lift. Het levert meer en betere oogst op en is bovendien milieuvriendelijk. Er is ook een maar: de opstartkosten zijn ontzettend hoog.

Product developer Frans Gubbels ondervond afgelopen week aan den lijve hoeveel interesse er is voor hydroteelt. De demonstratiekas vol slasoorten is de afgelopen week drukbezocht. "Het is opmerkelijk hoeveel bezoek we hebben gehad. Niet alleen uit Nederland, maar uit heel Europa. En daarnaast hebben we ook veel mensen van Amerikaanse bedrijven virtueel rondgeleid. We hebben een overweldigende belangstelling gehad."

Water wordt gerecycled

Want telen op water in plaats van grond biedt volgens Gubbels de nodige voordelen. Zo heb je minder ruimte nodig waardoor je meer kan oogsten, en ook nog eens het hele jaar door. "En we hebben geen verspilling. In de grond zakken voedingsstoffen en water weg, maar hier wordt het water gerecycled. Dat is ook beter voor het milieu."

Problemen met toekomstige watertekorten, zoals onlangs nog in het nieuws kwam, verwacht hij dan ook niet. "Ik denk dat hydroteelt daar juist aan tegemoet komt. Wat je gebruikt, wordt door de sla gebruikt of gerecycled. Het zou dus een oplossing zijn."

Sla langer houdbaar

Sla die in de grond wordt geteeld moet regelmatig worden gewassen vanwege de modder dat in de plant terecht komt. Bij hydroteelt hoeft dat niet. "Daardoor is de sla kwalitatief beter. En bovendien kunnen we de kluit eraan later. Daardoor blijft die langer houdbaar."

