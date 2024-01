Speciale museumverf en betere verlichting: zaadveredelingsmuseum Sow to Grow op de schop

Sow to Grow, het enige museum ter wereld over zaadveredeling, zit middenin een flinke verbouwing om het publiek beter tot dienst te kunnen zijn. Het gebouw aan Westerstraat in Enkhuizen wordt opnieuw ingedeeld en aan de kleinste details is gedacht. Zelfs de kleuren verf op de muur zijn niet toevallig gekozen.

Sinds een paar jaar zit het museum in het voormalige weeshuis om het verhaal over zaadverdeling te vertellen. "Veel mensen hebben geen flauw idee waarom de West-Friese zaadveredelingsindustrie wereldwijd beroemd is. Bij zaadbedrijven is het heel moeilijk om de consument te bereiken, maar wij kunnen dat wel. Dus wij vertellen het verhaal namens de sector", vertelt voorzitter van de stichting Henk van Wielink. Het museum, dat draait op vrijwilligers, wil graag verder professionaliseren. "We willen het verhaal veel meer vertellen vanuit het eindproduct. Van de groenten op je bord, tot de bloemen die je op tafel hebt staan. Daarom moesten we de route door het gebouw aanpakken."

Ook het licht van buiten, en de toch wat klinische tl-verlichting in de kamers, bevielen niet. En dus komen er panelen voor de ramen. Via een veiling werd uit de inboedel van een failliet museum speciale spots, maar ook meerdere schermen, op de kopt getikt. "Dat geeft een veel warmer licht. En met de schermen kunnen we ook veel meer visueel doen. Met onder andere korte video's om uitleg te geven", vertelt Van Wielink. Omdat het museum daarom toch leeg moest, werden ook de witte muren onder handen genomen met fotobehang en speciale verfkleuren. Speciale verfkleuren voor op de muren "Die komen uit de kleurenwaaier van het Rijksmuseum. Rustige kleuren, die speciaal ontwikkeld zijn voor een betere museumbeleving. Rood, beige, terra en op de muren hebben we donkergroen, wat past bij ons thema als museum." Tekst gaat verder onder de foto's.

Verbouwing bij museum Sow to Grow NH/Maarten Edelenbosch

