Zaadveredelingsbedrijven investeren voor miljoenen in Enkhuizen

Zaadveredelingsbedrijven Syngenta, Enza Zaden en Incotec trekken allemaal de portemonnee om flink te investeren in hun vestigingen in Enkhuizen. Het gaat zo goed met de groentezadenbusiness dat uitbreiding noodzakelijk is. En vrijwel tegelijkertijd komen de bedrijven met miljoenen euro's kostende plannen om dat mogelijk te maken.

Bij Syngenta zijn ze al begonnen. Buiten het zicht van de openbare weg zijn de heipalen in de grond geslagen voor de bouw van een nieuw laboratorium. Kosten: 7,5 miljoen euro. Nog maar een paar jaar geleden werden er ook al tientallen miljoenen gestoken in een innovatiecentrum. "We testen veel zaden op gezondheid en zijn ook bezig om verspilling te voorkomen. Onze activiteiten groeien en groeien. En daarom blazen we het huidige laboratorium aan alle kanten op, dat wordt een stuk groter", aldus Jan Willem Griep, directeur van Syngenta Nederland. Incotec: concentreren en verduurzamen Even verderop aan het Westeinde heeft ook Incotec grootse plannen. Dat bedrijf maakt coatings met voedings- en beschermingsstoffen voor zaden. Naast het hoofdkantoor in Enkhuizen is er nu nog een extra locatie in Zwaagdijk. Die moet naar Enkhuizen verhuizen waardoor alles op één plek komt te zitten. Bovendien is het ook een goed moment om te verduurzamen op het terrein.

Over hoe het plan er precies uit komt te zien en wanneer er gestart wordt met de bouw, wil Incotec nog niet kwijt. Dat besluit wordt volgend jaar pas genomen. "Dit jaar doen we de investering die nodig is om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat we in de toekomst de ruimte hebben om de plannen te realiseren", aldus de woordvoerder. Ook over de kosten van de investering kan het bedrijf geen duidelijkheid geven, al lopen die hoe dan ook in de miljoenen. "We zijn een beursgenoteerd bedrijf. En omdat dit mogelijk beursgevoelige informatie is, is het lastig daar concreet over te zijn." Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Terrein Enza Zaden vanuit de lucht - NH

Enza Zaden wacht op besluit gemeente En dan is er nog Enza Zaden. Het bedrijf wil nieuwe kassen, laboratoria en bedrijfsruimtes bijbouwen op hun eigen terrein. Ook moet er een locatie komen, waar zaden getest kunnen worden op ziektes en resistentie. Om dat mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het wachten is op toestemming van de gemeente, die wel positief tegenover uitbreiding staat. Pas als de gemeente die knoop heeft doorgehakt kan en wil Enza uitweiden over het project en ook de planning. Syngenta eind 2024 klaar Dit jaar al moeten er bij Syngenta tweeduizend zonnepanelen worden geplaatst. De verbouwing van het laboratorium moet eind 2024 klaar zijn. Al houdt het daar niet op, legt directeur Jan Willem Griep uit. "Ik kan je verzekeren. Dit is niet de laatste investering die we hier in Enkhuizen doen." Want de rek is er nog zeker niet uit bij de zaadveredelingsbedrijven. Met name klimaatverandering vraagt om nieuwe technologieën. De vraag naar gezond, gevarieerd en voldoende voedsel is groter dan ooit. Bovendien zal die vraag alleen maar toenemen, zo is de verwachting. Het veranderende klimaat vraagt om groenterassen die bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en ziektes.