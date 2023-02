Zaadveredelingsbedrijven in Seed Valley blijven groeien: maar hoe kom je aan personeel?

Even wat cijfers op een rij. Seed Valley is een samenwerking van 39 bedrijven die direct of indirect bezig zijn met het ontwikkelen van vooral groente-, maar ook bloemenzaden. De industrie heeft een gezamenlijke omzet van 1,5 miljard euro, 3.500 werknemers en is wereldwijd actief in 35 landen. Meer dan de helft van alle groenten in de wereld komen voort uit zaden van Seed Valley.

"Deze sector is bezig problemen te tackelen. En dat doen we best goed. Een sector met toekomst, een doel en carrièremogelijkheden", aldus Erik Jan Bartels, algemeen directeur van zaadverbeteraar Incotec uit Enkhuizen. Daarnaast is hij óók de nieuwe voorzitter van Seed Valley. Hij volgt daarmee commercieel directeur van Enza Zaden, Hein Bemelmans, op. Een goed moment om met de twee terug te blikken op 15 jaar Seed Valley, maar vooral ook om vooruit te kijken.

Een toekomst vol uitdagingen. Want juist de enorme groei van de sector zorgt ook voor een ingewikkelde opgave: het vinden van personeel. Want jaarlijks moeten zo'n 400 vacatures worden vervuld. Geen sinecure in tijden van grote personeelstekorten.

Met je poten in de modder-imago

Seed Valley bestaat inmiddels 15 jaar. Een samenwerking tussen bedrijven die elkaar deels ook beconcurreren. Met als doel de sector verder op de kaart te zetten en daarmee het vinden van het juiste personeel. Want hoeveel mogelijkheden er ook zijn volgens de bedrijven, er hangt nog altijd het imago van werken met je poten in de modder.

"Dat werk is er natuurlijk ook", vertelt Bartels. "Maar het is ook vooral heel veel hightech. De voedselvoorziening moet omhoog. Maar daarbij hebben we te maken met minder water, stikstof, klimaatverandering en efficiënter omgaan met energie. Daar kunnen wij een enorme bijdrage aan leveren."