Miljoenenimpuls zaadindustrie Enkhuizen: 'De Groentetechnologie-hoofdstad van de wereld'

ENKHUIZEN - Zaadveredelaar Syngenta in Enkhuizen heeft een nieuw innovatiecentrum geopend. Het is een investering van ruim zesendertig miljoen euro, waardoor betere zaden kunnen worden ontwikkeld en ook nog eens veel sneller. En bovendien een enorme impuls voor de West-Friese stad.

"We kunnen hier het ideale klimaat creëeren door te spelen met licht, temperatuur en lucthvochtigheid. Daardoor kunnen we tot twee keer zo snel zaden ontwikkelen", legt directeur van Syngenta Enkhuizen Peter Acda uit. De CEO, Erik Fyrwald, die speciaal voor de opening vanuit Amerika is overvliegen vult aan: "We brengen groentechnologie naar de wereld. Betere zaden die zorgen voor minder voedselverspilling. Maar die boeren ook helpen om te gaan met klimaatverandering, insecten en ziektes."



'Enkhuizen groentetechnologie-hoofdstad van de wereld'

Syngenta is actief in negentig landen. Toch vindt Fyrwald het logisch dat het innovatiecentrum in Enkhuizen staat. "We zitten hier al 150 jaar. Dit is de groentetechnologie-hoofdstad van de wereld. Er werken hier 650 medewerkers en die zijn het beste ter wereld op het gebied van het ontwikkelen en veredelen van groentezaden."

Lees ook: Zaadindustrie blijft komende jaren groeien: meer omzet en werkgelegenheid



De investering is ook een impuls voor de werkgelegenheid in Enkhuizen en de CEO van geeft aan dat het bedrijf blijft investeren in West-Friesland. Burgemeester Eduard van Zuijlen is onder de indruk. "Ik vind het bijzonder knap dat je een cyclus, die normaal soms twaalf jaar duurde, terugbrengt naar zes jaar. Het gaat om de werkgelegenheid van mensen in deze mooie historische stad, die vooroploopt in technolgische ontwikkelingen."

'Belangrijk dat hier wordt geïnvesteerd'

De openingshandeling wordt verricht door CEO Erik Fyrwald en secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij (LNV), Jan-Kees Goet. "Het is belangrijk voor het ministerie dat bedrijven zoals Syngenta hier investeren, in innovatie van de landbouw. We staan aan de vooravond van een omslag naar duurzame landbouw", aldus Goet.