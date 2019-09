Zaadindustrie blijft komende jaren groeien: meer omzet en werkgelegenheid

ENKHUIZEN - De Noord-Hollandse zaadindustrie, die gezamenlijk onder naam Seed Valley functioneert, verwacht de komende jaren nog flink door te groeien. Dat blijkt uit onderzoek van BDO in opdracht van Seed Valley.

Bij de zaadtechnologiebedrijven in Noord-Holland, die vooral in West-Friesland is gecentreerd, werken meer dan 2.500 mensen. Tot en met 2022 wordt verwacht dat dit jaarlijks gemiddeld met zes procent blijft stijgen. Om de groei van de bedrijven aan te kunnen moeten jaarlijks zo'n driehonderd mensen worden aangenomen.

En die groei is ook terug te zien in de gezamenlijke omzet van de bedrijven, ook al is die gemiddeld iets minder dan de afgelopen tien jaar. Volgens de voorspellingen stijgt die tot 2022 jaarlijks met vijf procent naar ruim 1,4 miljard euro. Een groot deel daarvan wordt gestoken in onderzoek en nieuwe technieken.

De Seed Valley bedrijven zijn actief in 35 landen. Veertien procent van de zaden blijft in Nederland, 36 procent wordt geëxporteerd naar Europese landen en maar liefst de helft wordt verhandeld aan de rest van de wereld.