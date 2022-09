West-Friese zaadindustrie voedt de wereld maar is in eigen regio vrij onbekend

Maar de meeste ontwikkelingen zijn minder goed zichtbaar. Zo maakt Incotec uit Enkhuizen coatings (laagjes) om zaden . Dat lijkt op het eerste gezicht wellicht niet zo belangrijk, maar bevat allerlei voedings- en beschermingsstoffen waardoor de gewassen ook efficiënter groeien. En Enza Zaden gebruikt 'big data' . Telers wereldwijd delen hun gegevens over de groei van hun groenten. Zo kan worden bekeken welke gewas het onder welke omstandigheden het best doet.

Klimaat en voedselverspilling spelen een belangrijke rol. Neem bijvoorbeeld het slablaadje dat precies op een hamburger past of de bloemkool die in kleinere stronkjes groeit, om maar concrete voorbeelden te noemen.

De modderige laarzen zie je tegenwoordig minder vaak dan de witte jassen van mensen die in de laboratoria werken. Want zaadveredeling is vooral ook testen, testen en nog eens testen. Op zoek naar zaden die bijvoorbeeld sneller groeien, minder voedingsstoffen nodig hebben en beter bestand zijn tegen ziektes of weersverandering.

"Bij veel mensen heerst het idee dat het vooral werk met de poten in de klei is, terwijl technologie een steeds grotere rol speelt", legt Carolien Wagenaar van Seed Valley uit. Zeg maar de West-Friese versie van Silicon Valley. Want waar daar (San Francisco, VS) alle tech-bedrijven zijn, zitten de meeste zaadbedrijven in West-Friesland.

En dan is dit nog slechts een kleine inkijk bij de zaadveredelingsindustrie. "Ik zeg altijd dat je hier al het werk kan doen wat je wilt, behalve als je in de zorg wilt werken. Gewasverzorging, marketing, logistiek, IT, laboratoriumwerk, administratief werk en ga zo maar door", aldus Carolien Wagenaar van Seed Valley.

Wereldwijd West-Friese zaden

Even wat feiten op een rij. De West-Friese zaden worden wereldwijd naar tientallen landen geëxporteerd met een totale omzet tot boven de miljard euro. En bovendien zijn de zaadbedrijven één van de grootste werkgevers van West-Friesland. En de rek is er nog niet uit. "Vorig jaar waren er meer dan 353 nieuwe vacatures, dit jaar staat de teller al op 280", aldus Wagenaar. Er wordt dan ook flink geïnvesteerd. In 2019 bouwde Syngenta voor bijna 40 miljoen euro nog een nieuw innovatiecentrum.

En zoals ieder jaar, in week 39, komen deze week mensen uit de industrie van over de hele wereld naar West-Friesland om de nieuwe innovaties te bekijken op de vele testvelden van de zaadbedrijven.

Waarom is het dan toch onbekend?

Maar hoe kan het dat de gemiddelde inwoner eigenlijk zo weinig weet van de succesvolle West-Friese zaadindustrie? Carolien Wagenaar van Seed Valley probeert het te verklaren. "Het is gewoon niet echt in beeld bij mensen. Het is ontwetendheid, en daar willen we met Seed Valley wel wat aan doen."

Want behalve dat mensen er weinig van weten, is er ook een groot tekort aan scholieren en dus toekomstig personeel. "De instroom is veel te laag, eigenlijk vanuit alle opleidingsniveau's. Maar het meest nijpend is nu het MBO. We zijn bezig om scholieren op het VMBO meer bekend te laten maken met de sector zodat er meer mensen kiezen voor een groene opleiding."