Enkhuizer zaadbedrijf wil met big data 'flexibele' groenten ontwikkelen

Enza Zaden zet een digitale stap in de ontwikkeling van groenten: het zaadbedrijf gaat met telers wereldwijd samenwerken om data van groenten te verzamelen. De groenten van de toekomst moeten zo nog 'flexibeler' worden en bijvoorbeeld zowel hitte als kou kunnen verdragen. "Voorheen deed je als zaadbedrijf je eigen proeven, maakte je zo je conclusies en ging je producten verkopen, dat is in onze optiek achterhaald."

Keimpe Veenstra van Enza Zaden. - NH Nieuws

In de ontwikkeling van nieuwe groenterassen is van oudsher het oog van de veredelaar goud waard. Vindt hij de tomaat niet rood, groot of smaakvol genoeg, dan valt 'ie af. "Het oog van de meester is belangrijk, maar het vastleggen van data in een systeem wordt ook steeds belangrijker om goede beslissingen te nemen", zegt Sales Director Keimpe Veenstra van Enza Zaden. Enza Zaden vraagt telers wereldwijd om data van de groei van hun groenten bij te houden. Het bedrijf ontwikkelt namelijk groentezaden voor telers over de hele wereld. De collectie stond vorige week nog tentoongesteld op de open dagen van het bedrijf. Naast bestaande groenterassen liet Enza Zaden op het proefveld aan telers zien welke nieuwigheden eraan komen. "We maken continue verbeteringen", legt Veenstra uit. "Dat kan zijn op resistentie tegen ziektes, op vorm, op smaak of bijvoorbeeld dikte van het blad."

Enza Zaden over de data die ze gaan verzamelen. - NH Nieuws

Kortom, de eigenschappen van de groenten worden continue onder de loep genomen en verbeterd. Die eigenschappen gedragen zich volgens Veenstra verschillend onder bepaalde omstandigheden. "Die omstandigheden variëren over de hele wereld. Voor ons is het ontzettend belangrijk om te weten onder welke omstandigheden producten geteeld worden." Warmte en daglicht Iedere teler - van Scandinavië tot Azië - heeft z'n eigen (high tech of handmatige) technieken en handigheden. Daarnaast beïnvloeden factoren als warmte in het zuiden en lengte van het daglicht in het noorden de groei van de planten. "Het unieke is dat wij dat samen met de teler doen", zegt Veenstra. "Daardoor kunnen we tot inzichten komen dat een ras misschien heel goed kan presteren op plekken waar we dat niet hadden verwacht."