Hoe West-Friesland deze week het mondiale middelpunt van de groenteteelt is

Aziaten, Europeanen, Amerikanen, Afrikanen: allemaal stonden ze deze week in de West-Friese klei. In West-Friesland zitten bedrijven die wereldspelers zijn in de ontwikkeling van groentezaden. Ruim 50 procent van de groenten heeft daardoor een oorsprong in West-Friesland. De zaadveredelaars houden deze week hun open dagen. Zo stonden in Andijk tweehonderd telers uit 35 landen in het groenteveld van Pop Vriend Seeds.



Op het proefveld aan de Dijkweg in Andijk staat spinazie in alle soorten en maten. Pop Vriend Seeds is wereldwijde marktleider van deze groente. Het Andijker zaadbedrijf ontwikkelt zaden van onder meer spinazie, bonen en wortels. En de ene spinazie is de andere niet, blijkt uit een ronde over het proefveld. Eén spinaziesoort is heel hittebestedig, de andere groeit juist goed op plekken waar minder daglicht is. Voor de Aziatische markt is er spinazie met grote bladeren. Europa houdt meer van de 'babyleaf'. De ene spinazie is ontzettend smaakvol, de andere wat zachter. Voor alle soorten wordt gelet op resistentie tegen bepaalde ziekten. Op deze verschillende punten ontwikkelen zaadveredelaars nieuwe groenterassen. Dat proces van nieuwe groenten ontwikkelen, de veredeling, duurt jaren.

Drukte op de Westriese groentevelden. - NH Nieuws

Omdat er voor iedere plek op de wereld een passend groenteras is, gaan de groentezaden van zaadveredelingsbedrijven in West-Friesland de hele wereld over. Voor al die bedrijven staat ieder jaar week 39 rood omcirkelt in de agenda. Dan openen ze namelijk hun proefvelden voor klanten. Na een jaar van afwezigheid door corona, zijn de proefvelden dit jaar weer geopend. "Wij reizen normaliter de hele wereld over, maar het is natuurlijk ideaal dat je in één week al die proeven kunt laten zien aan de mensen", legt Research & Development Director Jan de Visser uit. Andijk op de kaart gezet "We zien klanten uit Zuid-Amerika en Afrika hier alweer verschijnen", vertelt Jacco Kaarsemaker, Customer Marketing Manager bij Pop Vriend Seeds. "Het zijn er iets minder dan andere jaren. De focus ligt iets meer op de Europese klanten en die weten Andijk gelukkig goed te vinden." Op de proefvelden staat her en der een groepje groentetelers samen met een veredelaar. Zo geven veredelaars bijvoorbeeld advies over welke gewassen het beste passen bij de teler. "Je kunt rechtstreeks vragen stellen aan de architect van de spinazie, wortel of bonen", legt Kaarsemaker uit. Andersom geven telers hun feedback over de groente aan de veredelaar. Die dat mogelijk weer gebruikt om de groente te verbeteren. Gebobbeld blad Als voorbeeld noemt Jan de Visser de spinazie die in plastic zakken verpakt ligt in de Nederlandse supermarkt: "Het is al een tijdje gaande dat het blad gebobbeld moet zijn. Dat plakt niet aan elkaar en dat is ideaal voor het verpakken en voor de houdbaarheid." Naast Pop Vriend Seeds openen ook zaadbedrijven als Bayer, Bejo Seeds, Enza Zaden, Syngenta, Hazera en onderzoeksorganisatie Vertify de deuren om de nieuwste producten te laten zien. Allemaal hebben zij hun eigen specialiteiten. Zo presenteerde Syngenta een bloemkool die bestond uit meerdere stronken, die voedselverspilling moet tegengaan.