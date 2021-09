Seed Valley telt recordaantal vacatures maar ook tekort aan afgestudeerde mbo-ers

Stichting Seed Valley kampt met een groot tekort aan MBO-geschoold personeel voor de richting lab analist en plantenteelt. De Seed Valley-bedrijven hebben jaarlijks ongeveer 300 vacatures openstaan, waarvan 45 in de richting van lab analist en in de plantenteelt. Van het totaal afgestudeerden blijkt echter dat er ongeveer 22 studenten beschikbaar zijn voor een baan in deze sector.

Uit het onderzoek dat werd gedaan blijkt dat te weinig afgestudeerden van een mbo-opleiding kiezen voor een studierichting als lab analist of plantenteelt. En dat terwijl de sector genoeg te bieden heeft, vertelt projectleider Marloes Oost van Seed Valley.

"Het is lastig om te achterhalen waar het door komt", zegt Oost. "Maar we hebben wel enkele aannames. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat studenten te weinig weten over het werk wat wij bieden en welke mogelijkheden er zijn."

Wereldwijd koploper

Seed Valley is wereldwijd de grootste stichting als het gaat om plantenveredeling en zaadtechnologie. Jaarlijks investeren de aangesloten bedrijven veertien procent van de omzet in onderzoek, terwijl het landelijk gemiddelde van bedrijven op ongeveer twee procent ligt.

"Het is een hele mooie, internationale branche", vertelt Oost. "Met prachtige carrièrekansen, omdat er ook veel geïnvesteerd wordt in innovatie. Wat veel jongeren ook niet weten is dat een groot deel van de groenten in de supermarkt afkomstig zijn van de groentezaden die zijn ontwikkeld bij de bedrijven in hun achtertuin, Seed Valley."

Op dit moment staat er een recordaantal vacatures open bij deze bedrijven, mede door de groei die zijn in de afgelopen jaren meegemaakt hebben. "We moeten zorgen dat het tekort minder wordt", vertelt projectleider Marloes Oost aan WEEFF/NH Nieuws. "En dat we het enthousiasme verder opwekken onder de jongeren."

Samenwerking met scholen

Stichting Seed Valley werkt de laatste jaren al regelmatig samen met scholen in de regio, zoals het Clusius College. Zo zijn er meerdere gastcolleges gedaan en krijgen de leerlingen opdrachten vanuit de Seed Valley-bedrijven.

Om dit in de komende tijd te intensiveren zijn een aantal werkgroepen opgezet, legt Marloes Oost uit. "Bij de analisten opleidingen zien we dat er meer mensen kiezen voor de medische kant, en dat valt natuurlijk ook te verklaren door de afgelopen jaren met de pandemie."

"Maar het is heel belangrijk dat wij onszelf hier ook in laten zien", gaat ze verder. "Dat de zaadteelt en de plantenveredeling vanuit Nederland een heel belangrijke rol spelen. En dat datagerelateerd werk in de laatste jaren steeds belangrijker is geworden voor onze bedrijven. Veel mensen denken misschien nog dat het werk veel inhoudt dat je met je handen in de grond bezig bent, maar dat is al tijden niet meer het geval. Het is veel meer een combinatie geworden met het verzamelen en verwerken van data."