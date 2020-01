Nee, dit zijn geen smarties: "50 jaar zaadcoaten brengt ons efficiënte landbouw"

ENKHUIZEN - "Hier in Enkhuizen is het vijftig jaar geleden allemaal begonnen", legt Sander Willemse van zaadverbeteraar Incotec uit. Omdat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder druk staat en steeds vaker wordt verboden, is er een nieuwe trend op komst: het toepassen van schimmels en bacteriën als bescherming in de laag op het zaad.

NH Nieuws

Door zaadverbetering kunnen boeren wereldwijd zo efficiënt mogelijk oogsten. "De opbrengst per vierkante meter wordt vergroot. Als er honderd zaden worden gezaaid, komt doorgaans 99 procent tegenwoordig op als een goede plant", licht Sander toe. Als een soort borrelnoot, worden de zaden omhult door een laag met beschermingsmiddelen en voedingsstoffen. "Verschillende zaadverbeteringstechnieken kunnen worden gecombineerd. Je moet het zien als een wasprogramma in de autowasstraat", vergelijkt Willemse. 'Fancy kleurtjes' Met de kleur rood in de coating wordt aangegeven dat er een gewasbeschermingsmiddel in het laagje zit. Maar voor vele andere kleuren, is het ook gewoon een kwestie van smaak. "Het kan cultuur afhankelijk zijn in welke kleuren de zaden worden besteld." Zaden die in Enkhuizen worden behandeld, gaan de hele wereld over. Sander: "Gedurende de jaren zijn we uitgebreid en zitten we onder andere in Brazilië, Azië, Indië en Australië."

Incotec

In het laboratorium geeft onderzoeker Carola Peters een demonstratie hoe de nieuwste techniek van zaadverbetering in zijn werk gaat. "De moeilijkheid is dat je te maken hebt met levende organismen. We zijn druk bezig met onderzoeken hoe we de organismen zo lang mogelijk in leven houden. Want als het zaadje de grond in gaat, is het essentieel dat ook de schimmels en bacteriën in leven zijn". Natuurlijke bescherming De schimmels zorgen voor een natuurlijk bescherming van het zaad. Zodra het zaadje wordt gepland, moet de schimmel gaan groeien. Op die manier is wordt het zaadje beschermt tegen bodemziekten en andere soorten schimmels in de bodem die het zaad zouden kunnen aantasten.

NH Nieuws / Chantal Bos