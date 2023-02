Enza Zaden uit Enkhuizen wil miljoenen investeren in extra kassen en laboratoria

Zaadveredelingsbedrijf Enza Zaden wil haar hoofdvestiging in Enkhuizen sterk gaan uitbreiden. Hoewel dat volgens het bestemmingsplan van de gemeente niet is toegestaan, is de gemeente bereid om dat te wijzigen om de miljoenenoperatie mogelijk te maken.

Enza Zaden in Enkhuizen - Wim Langbroek

Dat Enza Zaden wil uitbreiden, heeft te maken met klimaatverandering. De vraag naar gezond, gevarieerd en voldoende voedsel is groter dan ooit. Bovendien zal die vraag alleen maar toenemen. Het veranderende klimaat vraagt om groenterassen die bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden en ziektes. Om dit voor elkaar te krijgen, zijn er nieuwe technologieën nodig, die de ontwikkeling van deze rassen en duurzame teeltmethoden kunnen versnellen. "Om ruimte te bieden aan de groei en ontwikkelingen die Enza Zaden nu doormaakt, is uitbreiding noodzakelijk’, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. Het zaadveredelingsbedrijf uit Enkhuizen wil nieuwe kassen, laboratoria en bedrijfsruimtes bijbouwen op hun eigen terrein. Ook moet er een locatie komen, waar zaden getest kunnen worden op ziektes en resistentie.

Lees ook Zaadveredelaar trekt bekijks met sla die wordt geteeld in water in plaats van grond

De gemeente staat positief tegenover het uitbreiden van het terrein. Maar wel met de voorwaarde dat het aantal verkeersbewegingen in kaart worden gebracht. Ook moet de overlast en gevolgen voor de verkeersveiligheid aan de Haling en de Elsenburg getoetst worden. Het is een miljoenenoperatie, weet woordvoerder Jessica van Dijk. Wanneer het zaadveredelingsbedrijf wil beginnen met deze uitbreiding en hoeveel het gaat kosten, is nog niet duidelijk. "Het bestemmingsplan zal eerst moeten worden aangepast. Daarom hebben wij een gemotiveerde aanvraag ingediend. Pas wanneer er duidelijkheid over de uitkomst is, kunnen wij een goede inschatting maken over de verdere planning en kosten."