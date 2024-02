Zaadveredelaar Syngenta trekt miljoenen uit voor kas met nieuwe CO2-techniek

Zaadveredelaar Syngenta heeft in Enkhuizen de Jan Schagenkas geopend. De kas maakt gebruik van CO2-techniek om groenten te kunnen bestuiven en is vernoemd naar de man die aan de wieg van het ontwerp stond. Hij overleed twee jaar geleden. Zijn vrouw Corina mocht vandaag de opening verrichten.

Het is voor Corina een emotioneel moment: "Ik vind het een hele eer om dit te doen. En ik ben heel blij dat ik de nalatenschap van mijn man heb mogen openen. Het is alleen heel jammer dat hij er niet bij kan zijn." Jan Schagen werkte 15 jaar bij de zaadveredelaar. Het werk was zijn passie, net als het ontwerpen en het ontwikkelen van de hypermoderne kas. "Toen het nog werd gebouwd nam hij mij en de kinderen wel eens mee. Dan liet hij ons zien wat er allemaal gebeurde. Hij kende elke schroef of slang. Hij kende elke centimeter van het gebouw, het zat in zijn hoofd. En dan is het prachtig dat het nu af is." Tekst gaat verder onder de foto

Foto: NH/Maarten Edelenbosch

In de kas zijn meerdere klimaatzones, dat moet de kwaliteitscontrole verbeteren. Verder is meer geautomatiseerd en is een logische korte looproute gecreëerd. In een ander deel van de kas staan verschillende koolsoorten. Met gebruik van CO2, koolzuurgas, worden de groenten die zichzelf niet kunnen bestuiven een handje geholpen. "Het zorgt voor een betere productie, in deze kas kunnen we efficiënter werken en een betere kwaliteit leveren", aldus Pim Neefjes, wereldwijd hoofd kool- en slagewassen. Miljoeneninvesteringen gaande in zaadindustrie Het is opnieuw een enorme investering in de West-Friese zaadveredelingsindustrie. Syngenta is momenteel ook bezig met de bouw van een nieuw laboratorium. En ook zaadverbeteraar Incotec en veredeleaar Enza Zaden uit Enkhuizen hebben plannen om voor tientallen miljoenen euro's te verbouwen en uit te breiden. Ook nam Enza Zaden onlangs Balk Wervershoof over. Een bedrijf dat al jaren tomaat, komkommer en paprikazaad produceert. Volgens Enza om te kunnen blijven voldoen aan de groeiende vraag naar kwalitatieve groentezaden. "Het bedrijf produceert hoogwaardige zaden en er werken zeer ervaren en vakkundige medewerkers. We zijn er trots op dat we deze kennis nu kunnen toevoegen aan ons bedrijf", aldus CEO Jaap Mazereeuw.

Enkhuizen als logische plek Voor de opening van de kas is ook Matthew Johnston, Global Director Groentezaden Syngenta, vanuit de VS naar Enkhuizen gekomen. Volgens hem is het gezien de ruim 150 jaar geschiedenis en de expertise niet meer dan logisch dat zo'n grote investering gebeurt bij hun vestiging in Enkhuizen. En bovendien ook een signaal dat de locatie nog een lange toekomst heeft. "Het is wereldwijd ons grootse locatie voor onderzoek en ontwikkeling. Onze grootste locatie voor zaadverwerking en ook zaadproductie. We hebben toegewijde collega's die ten dienste staan van boeren over de wereld. Het meeste wat we wereldwijd aan onderzoek en productie doen start hier in Enkhuizen."