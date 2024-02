Vakbonden sturen brief met ultimatum naar zaadbedrijven na vastlopen CAO-gesprekken

Vanuit de overkoepelende branchevereniging Plantum is eenzelfde geluid te horen. "Wij zagen geen mogelijkheid om meer te doen. Het is een goed bod, zeker nu de inflatie naar verwachting weer daalt", aldus hun woordvoerder.

Maar bij de zaadbedrijven zien ze dat anders. "Wij willen onze medewerkers belonen voor hun harde werk. En 5 procent is een zorgvuldig bod, bovenop de bijna 7 procent loonsverhoging van vorig jaar. We zijn teleurgesteld dat de vakbonden zich zo hebben opgesteld", aldus een woordvoerder van het Enkhuizer bedrijf Syngenta.

Bij de vakbonden gaan ze er met gestrekt been in. Ze vinden de houding van de zaadbedrijven onbegrijpelijk. "Het zijn miljardenbedrijven die voor miljoenen aan dividend uit hebben gekeerd aan aandeelhouders. Maar als het om het personeel gaat, dan is er telkens wat waardoor het niet kan", aldus Jeroen Brandenburg van FNV Agrarisch Groen.

Na overleg is er vanuit de bonden een brief in de maak die naar de zaadveredelingsbedrijven gaat, met een ultimatum. "Binnen een week, 1,5 week willen we een reactie. Anders gaan we regiobijeenkomsten organiseren om te kijken op welke wijze we acties kunnen voeren", aldus de FNV-bestuurder.

Stakingen

Dat betekent nog niet gelijk stakingen, aldus Brandenburg. "We gaan eerst ludieke acties voeren. Denk aan bijvoorbeeld een kettingbrief die we massaal op de mat laten ploffen bij de directies. Maar de exacte invulling moeten we nog bepalen."

Ook wordt er overleg met de ondernemingsraden gevoerd. "Om de druk richting de werkgevers ook op te voeren. We hebben heel veel signalen van onze leden gehad die de houding van de bedrijven niet begrijpen en dat het wellicht tot acties moeten komen."

"Het was 5, take it or leave it"

Eigenlijk hadden de bonden verwacht er al met de bedrijven uit te zijn. "Hun eerste bod was 4,5 procent, wat door onze leden werd afgewezen. Wij waren bereid om te zakken tot 6 procent, dus we zaten al heel dicht bij elkaar. En toen bij de laatste bijeenkomst was het: '5 procent, take it or leave it'. Echt onbegrijpelijk."

De zaadbedrijven zeggen graag weer in gesprek te gaan met de bonden. "We willen graag tot een gezamenlijk akkoord en evenwichtig akkoord komen", aldus de woordvoerder van Syngenta. En bij het Enkhuizer zaadveredelingsbedrijf Enza Zaden zeggen ze: "Plantum vertegenwoordigt de sector in de cao-onderhandelingen. We zijn nu met Plantum in gesprek over hoe verder. Ons uitgangspunt daarbij is dat we graag een nieuwe cao willen voor onze medewerkers."