Steun voor vuurwerkverbod blijft onverminderd groot: "Klotegeknal meer dan zat"

Joost uit Hilversum ontvlucht het vuurwerk in Nederland zelfs. "Ik ben een vuurwerkvluchteling. Vlak na Kerstmis gaan mijn vrouw en ik met onze twee honden naar Frankrijk. Niet dat dat land in alles ons voorbeeld moet zijn, maar oud en nieuw wordt daar vredig gevierd."

Datzelfde geldt voor Monique uit de gemeente Dijk en Waard. "Wij zijn al jaren op de vlucht voor het vuurwerk rond 31 december. Dat betekent voor 1.000 euro een paar dagen in een vuurwerkvrij vakantiepark in de middle of nowhere omdat onze hond compleet in de stress is."

Slapende kater overleed door vuurwerk

Dierenleed is een woord dat vaker valt. "Mijn honden zijn doodsbang en durven niet naar buiten. Wij zijn dat klotegeknal meer dan zat", reageert de Alkmaarse Linda. De kater van Elvira uit Haarlemmermeer overleed zelfs door vuurwerk. "Hij lag in de tuin te slapen en werd geraakt door vuurwerk wat werd afgestoken en over de schutting werd gegooid. Hij is overleden aan ernstige interne bloeding."