Politie vindt 100 kilo illegaal vuurwerk: "Levensgevaarlijk en ontoelaatbaar"

In de Haarlemse wijk Meerwijk is woensdag een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk ontdekt in een garagebox. Op diezelfde plek werd ook een partij nep-UGG's (damesschoenen, red) aangetroffen. Burgemeester Wienen noemt het illegale vuurwerk 'levensgevaarlijk en ontoelaatbaar'.

De politie en de gemeente Haarlem controleerden woensdag meerdere garageboxen aan de Baron de Coubertinstraat, de Zamenhofstraat en de Jean Paul Sartrestraat. De actie richtte zich op illegaal vuurwerk, drugs, wietkwekerijen en illegale bewoning. Daarbij werden ook speurhonden ingezet.

Enorme schade

In totaal werden twintig garageboxen geopend. In één van de boxen lag ongeveer 100 kilogram illegaal vuurwerk. Burgemeester Wienen zegt in een verklaring: "Vuurwerkopslag in een garagebox is levensgevaarlijk en ontoelaatbaar. Wanneer zo'n partij vuurwerk ontploft, kan dit enorme schade tot gevolg hebben."

Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht door de politie.