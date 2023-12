Hond bang voor vuurwerk? Dit kun je nu nog doen

Vanuit hun hondenschool in Aalsmeer probeert echtpaar Sandra en Sandra (Bekaert en Mur-Bekaert, respectievelijk) dagelijks honden om te leren gaan met hun angsten. Met de jaarwisseling in aantocht zien ze het aantal belletjes toenemen, want veel baasjes maken zich zorgen over de effecten van vuurwerk op hun huisdier. Maar daar gaat meer tijd in zitten dan veel mensen denken.

honden vuurwerk - NH Nieuws

Het eerste dat Sandra Mur-Bekaert zegt wanneer NH haar vraagt naar de dingen die baasjes nog kunnen doen om hun hond klaar te stomen voor de aankomende jaarwisseling, is dat het eigenlijk al te laat is. "Wil je een kans maken om de angst van een hond aan te passen, heb je op z'n minst twee maanden nodig." Iemand die die voorbereidingstijd wel heeft, is Ellen Kapteyn. Zij traint haar hond Merel al anderhalf jaar bij Sandra, en is voor zover mogelijk voorbereid op het vuurwerk: "We nemen alle maatregelen die we kunnen, qua veiligheid en steun, en we hebben nog een noodmiddel achter de hand."

"Je hond helemaal 'platspuiten' is gelukkig niet meer van deze tijd" Sandra Mur-Bekaert, hondengedragstherapeut