Vuurwerk is duurder, maar er wordt veel besteld: verkoper blij na twee jaar geen handel

Vuurwerkverkoper Cees Dekker is blij dat hij weer mag verkopen. Twee jaar lang gooide een vuurwerkverbod in coronatijd roet in het eten, maar dit jaar ziet het er goed uit. "Er wordt veel besteld. Via de website, maar ook telefonisch komt er veel binnen. Dat gaat gewoon door."

Hoeveel duurder? "Kleinere cakes (vuurwerk met meerdere schoten) zullen een tientje duurder zijn, de grotere dertig. Maar als mensen elke week of maand wat in een potje hebben gedaan, hebben ze bijna drie jaar kunnen sparen", vertelt Dekker lachend.

Net als bij veel andere producten, ontkomt ook vuurwerk niet aan een prijsstijging. "Het is met hele dure containers deze kant opgekomen. En dat zie je terug in de inkoopprijs, maar ook in de verkoopprijs", vertelt de vuurwerkverkoper.

De afgelopen twee jaar waren lastig. Geen verkoop, maar de vaste kosten gingen gewoon door. Met name vorig jaar, toen op het allerlaatste moment een vuurwerkverbod werd ingesteld. Dat deed pijn. "Dat was echt te laat. Zeker als je spullen weg moet gooien, dat is vervelend", vertelt de inwoner van Nieuwe Niedorp.

Het is wel weer even wennen, erkent Dekker gelijk. "Aan wat we allemaal moeten doen om het voor elkaar te krijgen dat het soepel verloopt die laatste drie dagen." Er is ook het een en ander veranderd ten opzichte van de laatste keer, eind 2019.

Dekker is het daar niet mee eens. Volgens hem is het grote probleem niet het vuurwerk wat hij verkoopt, maar illegaal vuurwerk. "Mensen klagen over de knallen die je nu al hoort. Maar wij mogen geen knallen meer verkopen. Dat illegale vuurwerk is veel te zwaar, het zijn gewoon bommen", legt Dekker uit.

Maar hoe goed het ook gaat met bestellingen. Er is ook een flinke groep die liever vandaag dan morgen nog een volledig vuurwerkverbod wil. Uit onderzoek van het NH Nieuws-panel bleek dat bijna tweederde van de deelnemers voor zo'n verbod is.

'Steeds meer illegaal vuurwerk'



De hoeveelheid illegaal vuurwerk lijkt toe te nemen. Het gaat dan om zwaar- en niet-consumenten vuurwerk waar geen vergunning voor is. In 2017 werd er landelijk 40.000 kilo in beslag genomen. Vorig jaar was dit opgelopen tot 205.000 kilo. Dit jaar stond de teller begin december op 85.000 kilo.

Kort daarna is er net over de grens met Duitsland een megavangst van 350.000 kilo gedaan. Dit wordt waarschijnlijk ook meegeteld bij de in beslag genomen kilo's omdat er een Nederlandse link was in de zaak en de partij vermoedelijke ook voor de Nederlandse markt was.

De hoeveelheid in beslag genomen illegaal vuurwerk wordt regionaal niet bijgehouden. "Maar het is overal toegenomen, ook in Noord-Holland. Dat kunnen we met zekerheid stellen", zegt een woordvoerder van de landelijke politie.

"En niet alleen de hoeveelheid illegaal vuurwerk neemt toe, maar ook de zwaarte van het illegale vuurwerk. De hoeveelheden explosieve stof in het vuurwerk is in sommige gevallen wel 20 tot 30 keer meer geworden. Het wordt ook steeds vaker gebruikt bij plofkraken en aanslagen op woningen of auto's. Je spreekt dan eigenlijk ook niet meer van illegaal vuurwerk, dat zijn gewoon explosieven geworden."