Meeste West-Friese gemeenten nemen geen extra maatregelen tegen vuurwerkoverlast

Wel of geen vuurwerk afsteken in West-Friesland? Het is een jaarlijks terugkerend debat. Toch luidt het advies om géén lokaal vuurwerkverbod in te stellen. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs alle zeven West-Friese gemeenten. "Bij een lokaal vuurwerkverbod is het risico aanwezig dat er een waterbedeffect ontstaat naar de omliggende gemeenten."

Alleen de gemeente Enkhuizen stelt een vuurwerkvrije zone in. Net als voorgaande jaren is dit bij de Hertenkamp. De andere gemeenten zien daar geen heil in. Zo onderzocht Hoorn in 2017 nog of een vuurwerkvrije zone een absolute meerwaarde zou zijn. "Maar daaruit bleek dat een groot deel geen rekening zou houden met vuurwerkvrije zones", aldus een woordvoerder. "Ook is het moeilijk te handhaven."

Verbod bij noodopvangen?

Een ander vraagstuk is of er rekening wordt gehouden met de Oekraïense vluchtelingen die tijdelijk in West-Friesland worden ondergebracht. Begin dit jaar sloegen veel Oekraïners op de vlucht voor de oorlog die in hun land was uitgebroken. Ze krimpen ineen bij het horen van knallen, zo bleek in Opmeer. Burgemeester Gerard van den Hengel riep dan ook op om te stoppen met het afsteken van vuurwerk. Vooral bij sportcentrum De Weyver in Hoogwoud, waar twintig Oekraïners worden gehuisvest.

Of hier een vuurwerkverbod geldt, is niet duidelijk. De gemeente was niet in staat om te reageren op vragen van NH Nieuws, en komt later vandaag nog met een reactie.

Ook Enkhuizen kent een opvanglocatie, gelegen in de bebouwde kom. Op de ijsbaan worden momenteel zo'n 200 Oekraïners opgevangen. Toch geldt hier geen vuurwerkverbod, net als bij de crisisnoodopvang aan de Sluisweg. "We informeren wel de vluchtelingen in de woonunits op de ijsbaan. De veiligheidsregio informeert de asielzoekers in de crisisnoodopvang", aldus de gemeente.